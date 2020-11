Eurowizja Junior 2020 została oficjalnie rozpoczęta. Czy Polska ma szansę po raz trzeci zająć pierwsze miejsce w muzycznym konkursie, a Ala Tracz dołączy do Roksany Węgiel i Viki Gabor? Jak się okazuje 10-latka zachwyciła swoim wykonaniem nie tylko polskich widzów. Zagraniczni słuchacze przyznali, że to właśnie na nią oddadzą swój głos.

Eurowizyjny tydzień rozpoczął się w pełni, choć tym razem wszystko wygląda inaczej niż zazwyczaj. Z powodu epidemii koronawirusa konkurs przeniósł się do świata online i już mamy za sobą ceremonię otwarcia, podczas której dowiedzieliśmy się jak będzie wyglądała tegoroczna lista startowa. Co więcej wśród Białorusi i Hiszpanii, faworytem po raz kolejny jest Polska. Jak na tle rywalek wypada Ala Tracz? Okazuje się, że to jej piosenka bije rekordy popularności w sieci.

Eurowizja Junior 2020. Czy Ala Tracz ma szansę na wygarną? Widzowie pokochali jej piosenkę!

Niewątpliwie wygrana Eurowizji Junior przez Polskę po raz trzeci z rzędu stałaby się niemal historycznym momentem. Czy jednak możemy na to liczyć? 10-letnia Alicja Tracz i jej wykonanie piosenki „I’ll Be Standing” skradła serca nie tylko polskich widzów, co doskonale widać po ilości wyświetleń oficjalnego klipu zamieszczonego w serwisie YouTube. W przeciągu zaledwie miesiąca obejrzano go 939 tysięcy razy, co z pewnością jest dobrym znakiem. Przypominamy, że jeszcze zanim dowiedzieliśmy się, że Viki Gabor została zwyciężczynią 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, jej klip również bił rekordy popularności. Do tego oficjalne teledyski głównych konkurentek Alicji Tracz pozostają za nią daleko w tyle. Klip Ariny z Białorusi wyświetlono 229 tysięcy razy, natomiast Solei z Hiszpanii 618 tysięcy razy.

Finał Eurowizji Junior 2020 - gdzie oglądać?

Alicja Tracz podczas Eurowizji Junior wystąpi jako szósta. Wydarzenie otworzą Niemcy, a zamknie Francja. Białoruś wystąpi tuż przed Polską, a Hiszpanie usłyszymy jako dziesiątą w kolejce. Kiedy odbędzie się finał Eurowizji Junior 2020? Finał Eurowizji Junior odbędzie się w niedzielę 29 listopada od 17 w TVP 1. Jedno jest pewne - tego dnia emocje będą sięgały zenitu.