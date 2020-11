Eurowizja Junior 2020 już dziś! Jak głosować online na Polskę? O której godzinie występuje Ala Tracz?

To już dziś! W niedzielę 29 listopada o godzinie 16 rozpocznie się Eurowizja Junior 2020. Eurowizja Junior już drugi raz jest organizowana w Polsce. W związku z pandemią koronawirusa zmieniony został przebieg samego plebiscytu. Uczestnicy Eurowizji Junior 2020 nie wystąpią na żywo na jednej scenie, tylko w siedzibach nadawców telewizyjnych poszczególnych krajów.

Jak głosować na Alę Tracz?

Uwaga! Przypominamy, że głosowanie online zaczęło się już 27 listopada. Jednak cały czas możecie nadal głosować na Polskę, na Alę Tracz. Głosowanie trwa do niedzieli, 29 listopada do godziny 16:59. Ale to nie koniec! Po zaprezentowaniu wszystkich piosenek, będziecie mogli ponownie oddać głos na swoich faworytów - będziecie mieć na to tylko 15 minut!

Aby zagłosować na Alę Tracz lub innego uczestnika, musisz wejść na stronę: junioreurovision.tv i nacisnąć przycisk "Vote!". Następnie musisz obejrzeć skrót występów wszystkich dwunastu uczestników i oddać głos na trzech swoich faworytów. Za udział w głosowaniu nie zapłacisz ani złotówki.

Eurowizja Junior 2020. Kiedy wyniki?

Wyniki Eurowizji Junior 2020 zostaną ogłoszone dziś około godziny 19. O godzinie 19:30 odbędzie się konferencja z udziałem tegorocznego zwycięzcy.

Czy Ala Tracz ma szansę wygrać tegoroczny konkurs?

Zobaczcie jej występ i oceńcie sami!

Oto wszyscy uczestnicy Eurowizji Junior 2020 i tytuły ich piosenek: