Michał Szpak lubi zaskakiwać fanów! Do sieci trafił właśnie najnowszy utwór wokalisty wraz z... teledyskiem! Utwór zatytułowany "Rainbow" jest trzecim singlem promującym nowe wydawnictwo artysty, które ujrzy światło dzienne już siódmego września! Nas zastanawia jednak pewien fakt... Myślicie, że czas wydania nowej piosenki to przypadek?

Michał Szpak dodał nowy teledysk! Czy to piosenka na Eurowizję 2019?

Choć takie spekulacje pojawiają się zawsze, kiedy Michał Szpak wydaje piosenkę na jesień, tym razem mogą okazać się prawdą! Nie od dziś wiadomo, że propozycje utworów eurowizyjnych muszą spełnić pewne standardy.

Jednym z nich, jest konieczność udostępnienia utworu do odsłuchu publicznego po pierwszym września, a drugim jego długość. Większość z nich trwa mniej niż 3 minuty (choć minimalne przekroczenie tej długości również jest dopuszczalne), tak jak w przypadku najnowszego singla Michała. Artysta poczuł już smak, można śmiało napisać, zwycięstwa. W 2016 roku w głosowaniu widzów zajął zaszczytne trzecie miejsce! Czy chce pobić swój rekord? My z chęcią zobaczymy gwiazdora na Eurowizji jeszcze raz ;)

Posłuchajcie najnowszego "dziecka" Szpaka! Będzie hit?

Tekst piosenki "Rainbow" Michała Szpaka

Rainbow in your eyes – we are All colors in one

What a beautiful day – what a beautiful day

You’re a rainbow

The sun after rain

You’re like the sun after rain