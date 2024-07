6 z 8

Natasza Urbańska była dwa razy o krok od Eurowizji! W 2007 roku startowała z utworem ""I Like It Loud" (zajęła 3. miejsce), a rok później z utworem "Blov Over" (zajęła 2. miejsce). Może w tym roku gwiazda weźmie ponownie udział w polskich preselekcjach?