Na ten koncert czekali wszyscy fani Eurowizji. 26 lutego na antenie TVP zobaczyliśmy spektakularne widowisko z udziałem dziesięciu kandydatów do tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizyjnej. Podczas preselekcji do Eurowizji 2023 nie zabrakło także gościnnych występów m.in. Sary James czy Roksany Węgiel.

Eurowizja 2023: gościnny wykon Roksany Węgiel porwał tłumy

Już w niedzielę, 26 lutego, poznamy zwycięzcę polskich preselekcji do Eurowizji 2023. Ku zaskoczeniu widzów, tuż obok dziesięciu kandydatów do tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizyjnej na scenie nie zabrakło także gości specjalnych. Występ Sary James podczas preselekcyjnego koncertu do Eurowizji 2023 porwał widzów do tańca. Nastoletnia gwiazda zaprezentowała swój przebój "Somebody", dzięki któremu wywalczyła 2. miejsce podczas Eurowizji Junior 2021.

Na cenie pojawiła się także uwielbiana przez masy Roksana Węgiel. Piosenkarka, podobnie jak Sara James, zaśpiewała swój eurowizyjny utwór "Anyone I Want To Be", którym wygrała Eurowizję Junior 2019.

Artur Zawadzki/REPORTER

Zobacz także: Eurowizja 2023: Małgorzata Tomaszowska podczas preselekcji zaskoczyła dekoltem do pępka

Zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018, pięć lat po swoim spektakularnym występie w Mińsku, Roksana Węgiel podczas preselekcyjnego koncertu do Konkursu Piosenki Eurowizyjnej zaprezentowała utwór "Anyone I Want To Be" w towarzystwie tancerzy w czarnych total lookach ozdobionych fantazyjnymi piórami. Na ich tle nastoletnia gwiazda prezentowała się fenomenalnie w jasnej stylizacji.

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Eurowizja 2023. Natasza Urbańska o preselekcjach. Jak ocenia konkurencję?

Na tę okazję Roksana Węgiel postawiła na biały, gorsetowy top ozdobiony kryształkami i transparentnymi wstawkami, do którego dobrała eleganckie spodnie typu wide leg. Całość stylizacji dopełniła minimalistyczna, perłowa biżuteria i delikatny makijaż z wyrazistą białą kreską na powiekach. Klasa!

VIPHOTO/East News

Niestety, choć Roksana Węgiel mogła liczyć na owacje na stojąco, widzowie ostro ocenili preselekcyjny występ Ahleny do Eurowizji 2023. Nie zostawiając na wokalistce suchej nitki.

Artur Zawadzki/REPORTER

VIPHOTO/East News