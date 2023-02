Eurowizja 2023: Sara James zachwyciła występem na koncercie preselekcyjnym 

Eurowizja Junior 2021 odbędzie się już 19 grudnia o godzinie 16:00 w La Seine Musicale w Paryżu. Sara James wraz z innymi uczestnikami konkursu jest już na miejscu i przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. 13-letnia Polka będzie reprezentowała Polskę utworem "Somebody" stworzonym specjalnie z myślą o konkursie Eurowizji dla dzieci. Głosowanie na zwycięzcę rozpocznie się już w piątek 17 grudnia o godzinie 20:00 czyli na dwa dni przed wielką eurowizyjną galą. Głosowanie widzów będzie bezpłatne dwuetapowe. Jak głosować na Polskę na Eurowizji Junior? Eurowizja Junior 2021. Jak głosować na Polskę? Czy Sara James powtórzy eurowizyjny sukces Roksany Węgiel oraz Viki Gabor? Konkurs Eurowizji Junior 2021 rozpocznie się już 19 grudnia o godzinie 16:00. Młodzi artyści z 19 krajów zaprezentują swoje muzyczne propozycje. Sara James zdecydowanie należy do faworytów tegorocznego konkursu, jednak w wyścigu będzie liczył się nie tylko niesamowity głos ale również zaangażowanie publiczności. Głosowanie publiczności podczas Eurowizji Junior 2021 będzie dwuetapowe. Pierwszy etap rozpocznie się już 17 grudnia (w piątek) o godzinie 20:00 i potrwa aż do niedzieli 19 grudnia do rozpoczęcia konkursu. Drugi etap głosowania publiczności odbędzie się już w trakcie trwania Eurowizji Junior i potrwa zaledwie 15 minut. Oba głosowania są całkowicie darmowe i odbędą się za pośrednictwem strony vote.junioreurovision.tv lub jesc.tv na specjalnej podstronie poświęconej głosowaniu. Będą miały częściowy wpływ na ostateczne wyniki. Podczas trwania konkursu Eurowizji Junior będą się liczyły również głosy jurorskie. Swoje noty przedstawią jurorzy ze wszystkich 19 krajów a liczba przyznanych punktów będzie odpowiadała tej uzyskanej przez widzów. Aby oddany głos od widza się liczył trzeba...