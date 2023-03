Polskie preselekcje do Eurowizji 2023 skończyły się skandalem. Widzowie są oburzeni, że reprezentantką Polski w tym roku została Blanka. Internauci twierdza, że werdykt był ustawką, a szczególnie mocno oberwało się Edycie Górniak a nawet jej synowi Allanowi, któremu zarzucono, że wcześniej znał się z Blanką, przez co jego zasiadająca w jury matka mogła być stronnicza. Allan Krupa odniósł się do zarzutów w mocnym poście, a Edyta Górniak opublikowała wymowną reakcję.

Eurowizja 2023: Wymowny wpis Allana Krupy o znajomości z Blanką Stajkow

Echo po preselekcjach do Eurowizji 2023 nie milknie. Wybór Blanki Stajkow na reprezentantkę Polski spotkał się z dużym hejtem. Fani Eurowizji zaczęli zarzucać jurorom stronniczość i domagają się ujawnienia szczegółowego głosowania. W trakcie koncertu pojawiły się również zdjęcia Allana Krupy spędzającego czas z Blanką Stajkow, co miałoby świadczyć o ich zażyłości, a to nie spodobało się fanom, szczególnie w momencie, kiedy matka młodego artysty była przewodniczącą jury polskich preselekcji. Edyta Górniak przerwała milczenie po aferze na preselekcjach i w obszernym oświadczeniu podkreśliła, że zgodnie z regulaminem funkcja szefa jury jest tylko uznaniowa i przyznawała taką samą liczbę punktów, co pozostali jurorzy, oraz że nie wpływała na ich decyzję.

Zamieszanie w sprawie afery po preselekcjach do Eurowizji 2023 skomentował także Allan Krupa:

pov: przekupujesz eurowizję, żeby blanka wygrała - napisał prześmiewczo na Instagramie.

Zobacz także: Eurowizja 2023: Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostro o Blance: "Nie ten poziom"

Na wymowny post Allana Krupy zareagowała także Edyta Górniak, która musiała się tłumaczyć po preselekcjach do Eurowizji. Z jej komentarza wynika, że pozostaje jej się tylko z dystansem podejść do wywołanej w sieci afery:

😅🙌🏼 - napisała.

Fani Eurowizji nie podchodzą jednak to tego, co wydarzyło się na luzie.

Piotr Molecki/East News

Zobacz także: Eurowizja 2023: Edyta Górniak komentuje zwycięstwo Blanki na preselekcjach: "Ludzie potrzebują lekkości"

Pod reakcją Edyty Górniak na post syna o aferze związanej z Blanką i koncertem preselekcyjnym pojawiło się sporo komentarzy. Wielu ma za złe Edycie Górniak:

- O jest i mamcia co zasad głosowania nie znała. Robicie krzywdę tej dziewczynie, ludzie zawsze będą ją kojarzyć jako tę która została przepchnięta mimo niechęci ludzi

- @edytagorniak taka zadowolona? A to Pani przyczyniła się między innymi do całej złej sytuacji, która się wydarzyła, wbrew temu co Pani wypisuje na swoim story, więc może być Pani z siebie dumna!

- Bawi panią ta sytuacja? (...)

Są jednak tacy, którzy stają w obronie wokalistki i nie mogą zrozumieć frustracji, jaką wywołała decyzja jury po preselekcjach do Eurowizji:

- Hejt i tylko hejt. Ludzie jak już się dorwiecie do pisania to zero skrupułów .Co za durny naród!

- Jaka decyzja by nie podała, kto wygrał i tak było by źle... Bo ludzie muszą gdzieś wylać swoją agresję na drugim człowieku... Chcą by każdy się czuł tak jak oni... Co to się dzieję teraz z tymi ludźmi 🤨😞

East News, Artur Zawadzki/REPORTER