Blanka rezygnuje z eurowizyjnych imprez! Zdradziła powód

Kasia Moś zdradziła, jak przygotowuje się do Eurowizji. Piosenkarka zachwyciła swoim występem podczas polskich preselekcji i już wkrótce będzie reprezentować nasz kraj podczas półfinału w Kijowie. Kasia Moś zaśpiewa 9 maja podczas pierwszego półfinału Eurowizji. Co szykuje na konkurs? Zobacz także: Kasia Moś jedzie na Eurowizję! Jaka jest prywatnie i jak wygląda jej partner? Zobaczcie ZDJĘCIA! Kasia Moś szykuje się do występu na Eurowizji Kasia Moś w rozmowie z "Super Expressem" przyznaje, że w tej chwili przede wszystkim pracuje nad swoim głosem. Artystka wciąż gra koncerty, co pomaga jej przygotować się do występów w Kijowie. Przygotowania to w głównej mierze nieustanna praca nad swoim głosem. Mam również nadzieję, że przed Eurowizją zagramy wiele koncertów. Każdy zagrany, zaśpiewany koncert oswaja nas ze sceną i uczy zdecydowanie najwięcej - przyznała w rozmowie z tabloidem. Polska reprezentantka na Eurowizję pojawiła się również w programie Jarosława Kuźniara "Onet Rano", gdzie zdradziła, czy podczas występów planuje zrobić efektowne show. Nie będziemy mieć jako takiej choreografii, ale bardzo ważne będą wizualizacje. Mamy już jakiś pomysł, musimy to oczywiście przegadać również z telewizją - przyznała Kasia Moś. - Wydaje mi się, że musi być jakiś oryginalny pomysł, coś takiego co ludzi zaskoczy. Nie koniecznie to musi być klaskanie i i zakładanie nosa klauna, ale może to być coś oryginalnego. Mamy pomysł, nie będę na razie mówić co, mam nadzieję, że rzeczywiście wszyscy razem dojdziemy do wniosków, że warto ten nasz pomysł zrealizować. Waszym zdaniem Kasia Moś zachwyci swoim występem? Ma szansę na zwycięstwo podczas Eurowizji? Zobacz także: Ćwiczenie relaksacyjne w walce ze stresem Kasia Moś zdradziła, jak przygotowuje się do Eurowizji....