Za nami preselekcje do konkursu Eurowizji 2022, i - jak już wiadomo - do Turynu pojedzie Krystian Ochman. Po wygranej nasz zwycięzca został zaproszony do telewizji śniadaniowej, aby opowiedzieć o przygotowaniach. Na oficjalnym profilu facebookowym "Pytania na Śniadanie" pojawiła się zapowiedź, w której pomylono imię zwycięzcy. A pomyłkę odkrył i wytknął... sam Krystian Ochman. "Pytanie na Śniadanie": fani Krystiana Ochmana: "Ktoś się nie popisał" Walka pomiędzy uczestnikami polskich preselekcji do konkursu Eurowizji 2022 była zacięta, jednak zwycięzca koncertu "Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję", mógł być tylko jeden. 10 artystów oraz zespołów stoczyło walkę o reprezentowanie naszego kraju w Turynie. Ostatecznie to Krystian Ochman wygrał preselekcje do Eurowizji . Jego największą rywalką była Daria, która również zdobyła ogromną sympatię widzów - według jurorów to ona bardziej zasługiwała na wygraną . Jednak niedługo przed koncertem zmieniono zasady głosowania na zwycięzcę w preselekcjach na Eurowizję , co okazało się korzystne dla Ochmana. "Pytanie na Śniadanie" zdecydowało się zaprosić na swoje kanapy naszego eurowizyjnego reprezentanta, by zapytać, jak się czuje oraz jak idą mu przygotowania do wielkiego występu. Niestety, doszło do pomyłki i na oficjalnym profilu programu pomylono imię Ochmana - zamiast Krystiana, ktoś przedstawił go jako Krzysztofa. Wpadka wyraźnie rozbawiła artystę. Zobacz także: Eurowizja 2022: Lidia Kopania tłumaczy występ: "Przynajmniej będzie huczało" Krystian Ochman był zdziwiony, że ktoś pomylił jego imię, choć był gościem programu. Pod postem szybko pojawił się jego komentarz, w którym przypomniał jak się nazywa. ...