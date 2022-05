Eurowizja 2022: Odważny strój reprezentantki Albanii wywołał burzę w sieci. Wokalistka nie wytrzymała

Występ Roneli Hajati, reprezentantki Albanii podczas Eurowizji 2022 jest teraz na ustach wszystkich. Nie chodzi jednak o tekst utworu "Sekret", umiejętności wokalne artystki, czy taneczne popisy partnerujących jej tancerzy, lecz... jej strój. Piosenkarka zabrała głos w sprawie.

Pierwszy półfinał 66. Konkursu Piosenki Eurowizji za nami. Wiemy już, kto awansował do finału Eurowizji 2022. Jak się okazało, w wielkim finale, który odbędzie się już w sobotę 14 maja zobaczymy reprezentantów Szwajcarii, Armenii, Islandii, Litwy, Portugalii, Norwegii, Grecji, Ukrainy, Mołdawii i Holandii. Ku zaskoczeniu wielu fanów, w tym zestawieniu zabrakło Albanii i reprezentującej ją Roneli Hajati z utworem "Sekret". Już podczas pierwszych prób występ artystki wzbudził wiele skrajnych emocji. Internauci krytykowali nie tylko fakt, że towarzyszący jej tancerze ubrani są jedynie w obszerne spódnice, ale też prowokacyjny strój samej wokalistki.

- Jakie to wulgarne! - grzmieli internauci.

- Co to ma być?!

Artystka nie wytrzymała. Dając upust emocjom zdecydowała się na mocny wpis na Twitterze.

AP/Associated Press/East News

- Nad każdym detalem pracowałam przez pięć miesięcy i ludzie są ze mnie tak niezadowoleni. To wszystko, co mogę zrobić, przepraszam! Niech to się skończy jak najszybciej, wyłączycie telewizor, gdy cały ten gó***any występ będzie leciał, i szybko o nim zapomnicie! - pisała Ronela Hajati tuż przed emisją półfinału Eurowizji 2022 ze swoim udziałem.