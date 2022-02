Eurowizja 2022: Krystian Ochman będzie reprezentować Polskę

Krystian Ochman niedawno podbił serca publiczności "The Voice of Poland". Ku uciesze fanów zwyciężył program a teraz z piosenką "River", wystartuje w preselekcjach do Eurowizji 2022. 19 lutego o 20:00 na TVP2 wyemitowany zostanie specjalny koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!", w którym zmierzy się aż 10 kandydatów. Piosenka Krystiana Ochmana "River" już po premierze podbiła serca nie tylko polskiej, ale i zagranicznej widowni konkursu. Jak się okazuje to właśnie Polska, dzięki piosence Krystiana Ochmana, jest nawet typowana w zakładach bukmacherskich jako faworyt do zwycięstwa w Eurowizji 2022. Jednak o tym, czy Krystian Ochman pojedzie na Eurowizję 2022 przesądzi dopiero głosowanie jury oraz telewidzów podczas dzisiejszego koncertu. Kim prywatnie jest młody muzyk, któremu fani Eurowizji przewidują zwycięstwo? Krystian Ochman w ostatnim czasie musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami! Krystian Ochman musiał przełożyć koncert tuż przed preselekcjami do Eurowizji 2022! Krystian Ochman choć urodził się w 1999 roku w Stanach Zjednoczonych, to swoją karierę muzyczną zdecydował się rozwijać w Polsce. 22-latek śpiew ma w genach, w końcu jest wnukiem słynnego na całym świecie śpiewaka operowego Wiesława Ochmana . To właśnie dziadek, który na stałe mieszka w Polsce zaproponował wnukowi studia w Akademii Muzycznej w Katowicach i od tego czasu Krystian przeprowadził się z USA do Polski. Przełomem w jego karierze jednak okazało się zwycięstwo w "The Voice of Poland" i pierwszy własny krążek zatytułowany po prostu "Ochman". Obecnie Krystian Ochman walczy o możliwość wyjazdu na konkurs Eurowizji 2022 , który w tym roku odbędzie się w Turynie. Niedługo przed preselekcjami okazało się, że muzyk musiał...