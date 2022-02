Eurowizja 2022: Lidia Kopania masakruje występ: "Rozbiegany wzrok, fałsz za fałszem"

19. lutego odbył się koncert preselekcyjny do Eurowizji 2022. Podczas widowiska wystąpiła m. in. Lidia Kopania z utworem "Why Does It Hurt". Niestety wygląda na to, że wykonanie piosenkarki nie przypadło do gustu publiczności. W komentarzach w trakcie występu pojawiło się mnóstwo słów, w którym fani nie szczędzą wokalistce krytyki.

Lidia Kopania już wie, że zawaliła.

Sprawdźcie szczegóły.

Eurowizja 2022: Internauci krytykują występ Lidii Kopani na preselekcjach

Właśnie trwa koncert "Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję", który wyłoni polskiego reprezentanta na Eurowizję 2022. Wygląda na to, że to nie był zbyt szczęśliwy wieczór dla Lidii Kopani, która wystąpiła z piosenką "Why does it hurt". Fani Eurowizji, tłumacząc tytuł na Polski pytają "Dlaczego to boli?" i wypominają wokalistce fałszowanie na scenie:

- Lidia Kopania już wie, że zawaliła. Rozbiegany wzrok, przybita mina, jakby chciała zejść z tej sceny. Fałsz za fałszem, smutny widok. #Eurowizja #Eurovision #TuBijeSerceEuropy

- Lidia Kopania - Why Does It Hurt"?

- Rodzaj nijakiej piosenki przypominającej więź. Jest klasyczna, jak każda piosenka z tego gatunku, ale wydaje się bardziej przestarzała niż ponadczasowa. To w miarę przyzwoity wysiłek i tyle #Eurowizja 🇵🇱

- Lidia Kopania pyta nas „Dlaczego to boli?” Wciąż czekam na resztę żartu...

- Czy Lidia Kopania rzeczywiście została wepchnięta pomiędzy intro Viki Gabor a jej występ? Dobry panie. Biedna kobieta. 🙈 #TuBijeSerceEuropy

- Musiało być paradoksem, że Lidia Kopania tak bardzo rani nas swoim śpiewem, jednocześnie pytając: „Dlaczego to boli?”. Przepraszam, ale nadal tam jestem.

Oglądaliście występ Lidii Kopani?

Zobacz także: Eurowizja 2022: Oddano hołd zmarłemu Witoldowi Pasztowi. "Witku, gdziekolwiek jesteś..."

W sieci zaczęły pojawiać się również memy nawiązujące do występu Lidii Kopani na preselekcjach do Eurowizji 2022.

Lidia Kopania przez 90% występu

Czy internauci nie są dla niej zbyt surowi?

Zobacz także: Eurowizja 2022: zmiana zasad przed konkursem preselekcji. Kto wybierze reprezentanta Polski?

Preselekcje do Eurowizji 2022 rozpoczęły się od uczczenia pamięci Witolda Paszta, który zmarł 18 lutego 2022 roku wieczorem. Konkurs preselekcji rozpoczął się od wzruszającego występu zwycięzcy "The Voice Senior", który zaśpiewał piosenkę, dzięki której dostał się do drużyny trenera. W preselekcjach do Eurowizji 2022 zmierzyło się aż 10 wokalistów. Jako faworytów, jeszcze przed konkursem polscy i zagraniczni fani Eurowizji, obstawiali Krystiana Ochmana i Darię, jednak czy faktycznie ich przewidywania się spełnią? Czy Lidia Kopania swoim występem na dobre przekreśliła swoje szanse?