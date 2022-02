Eurowizja 2022: Kim jest Krystian Ochman? Niezwykłe życie faworyta preselekcji 

Krystian Ochman niedawno podbił serca publiczności "The Voice of Poland". Ku uciesze fanów zwyciężył program a teraz z piosenką "River", wystartuje w preselekcjach do Eurowizji 2022. 19 lutego o 20:00 na TVP2 wyemitowany zostanie specjalny koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!", w którym zmierzy się aż 10 kandydatów. Piosenka Krystiana Ochmana "River" już po premierze podbiła serca nie tylko polskiej, ale i zagranicznej widowni konkursu. Jak się okazuje to właśnie Polska, dzięki piosence Krystiana Ochmana, jest nawet typowana w zakładach bukmacherskich jako faworyt do zwycięstwa w Eurowizji 2022. Jednak o tym, czy Krystian Ochman pojedzie na Eurowizję 2022 przesądzi dopiero głosowanie jury oraz telewidzów podczas dzisiejszego koncertu. Kim prywatnie jest młody muzyk, któremu fani Eurowizji przewidują zwycięstwo? Krystian Ochman w ostatnim czasie musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami!

Krystian Ochman musiał przełożyć koncert tuż przed preselekcjami do Eurowizji 2022!

Krystian Ochman choć urodził się w 1999 roku w Stanach Zjednoczonych, to swoją karierę muzyczną zdecydował się rozwijać w Polsce. 22-latek śpiew ma w genach, w końcu jest wnukiem słynnego na całym świecie śpiewaka operowego Wiesława Ochmana. To właśnie dziadek, który na stałe mieszka w Polsce zaproponował wnukowi studia w Akademii Muzycznej w Katowicach i od tego czasu Krystian przeprowadził się z USA do Polski. Przełomem w jego karierze jednak okazało się zwycięstwo w "The Voice of Poland" i pierwszy własny krążek zatytułowany po prostu "Ochman".

Obecnie Krystian Ochman walczy o możliwość wyjazdu na konkurs Eurowizji 2022, który w tym roku odbędzie się w Turynie. Niedługo przed preselekcjami okazało się, że muzyk musiał odwołać koncert w Lublinie, co mocno zaniepokoiło fanów, ale artysta szybko zapewnił, że jego udział w preselekcjach nie jest zagrożony:

- Jutro miałem mieć koncert w Lublinie, ale bardzo mi przykro, muszę przełożyć ten koncert. Mam chore gardło, strasznie wysuszone, przechodziłem chorobę. Mam nadzieję, że rozumiecie - zapowiedział w mediach społecznościowych i dodał: Tu chodzi o moje zdrowie, mam nadzieję, że nie jesteście źli. Widzimy się na koncercie i preselekcjach.

Mat. prasowe

Zobacz także: Eurowizja 2022: Daria ma już dość pytań o Krystiana Ochmana! Mocna reakcja wokalistki

Rodzice Krystiana Ochmana nadal są związani z USA

Prywatnie Krystian Ochman jako jedyny ze swojej najbliższej rodziny mieszka w Polsce. Jego rodzice Dorota i Maciej Ochmanowie mieszkają niedaleko Waszyngtonu. Ojciec jest finansistą, a mama zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Krystian Ochman ma trójkę rodzeństwa. Z USA związany jest też jego brat Alex, który jest piłkarzem oraz siostra - studentka szkoły medycznej, studiuje bioinżynierię w Baltimore.

Przez pandemię młody muzyk miał ograniczony kontakt z rodziną i kontaktował się z najbliższymi głównie za pomocą rozmów online. Ostatnio rodzina w komplecie miała okazję spotkać się pod koniec 2021 roku, kiedy Ochmanowie na kilka tygodni przylecieli do Polski.

- Nie wiem, kiedy po raz kolejny zobaczę rodziców. Rozumieją, że mam w Polsce dużo pracy, która mnie tu trzyma, tak jak ja rozumiem, że są sprawy, które trzymają ich w USA" - powiedział Krystian Ochman w wywiadzie dla PAP Life.

Zobacz także: Eurowizja 2022. Już dziś poznamy polskiego reprezentanta! Kto walczy w polskich preselekcjach?

Krystian Ochman ma też doskonały kontakt z dziadkami. Jakiś czas temu opublikował ich wspólne zdjęcie i nie ukrywa, że dziadek jest dla niego ogromnym autorytetem. To właśnie on, zasiadając na widowni musicalu, w którym Krystian brał udział w liceum dostrzegł w nim wielki talent. Początkowo muzyk rozwijał pasję do sportu: pływał i grał w piłkę. Czy dziś otrzyma szansę reprezentowania Polski w konkursie Eurowizji 2022?