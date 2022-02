Eurowizja 2022: Justyna Steczkowska i jej niezwykły występ na polskich preselekcjach! 

Powiedzieć, że występ i zwycięstwo Conchity Wurst w finale Eurowizji 2014 wywołało kontrowersje to za mało. Austriacka drag queen okazała się prawdziwą sensacją imprezy, a od kilku dni rozpisują się o niej największe media w całej Europie. Za granicą jej postać jest odbierana pozytywnie, może trochę z przymrużeniem oka i dystansem. W Polsce nie do końca wygląda to tak różowo, bo choć telewidzowie wysłali na nią sporo smsów, dominują opinie krytyczne. Przypomnijmy: Tolerancja na poziomie zero: Gwiazdy i politycy o Eurowizji i Kobiecie z brodą Okazuje się, że znalazły się kraje, które podeszły do Conchity jeszcze bardziej radykalnie. Rosja i Białoruś zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w ogóle nie wyemitowały występu Kobiety z Brodą. Czy to oznacza, że fani muzyki w tamtych krajach w ogóle nie mają o niej pojęcia? Wręcz przeciwnie. Singiel Conchity "Rise Like a Phoenix" podbija bowiem rosyjski oddział iTunes, gdzie wylądował nawet na pierwszym miejscu najchętniej kupowanych utworów! W tej sytuacji homofobiczny rząd niewiele jest w stanie zrobić, bo raczej nikt nie pokusi się o próbę zablokowania sprzedaży twórczości zwyciężczyni Eurowizji. Conchita radzi sobie też całkiem nieźle w innych europejskich krajach, a w Polsce dotarła do siódmej pozycji. Kupiliście już "Rise Like a Phoenix"? Zobacz: Cleo nie pogodziła się z przegraną na Eurowizji. Chce walczyć z promocją homoseksualizmu Conchita Wurst przed metamorfozą: