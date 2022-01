Justyna Steczkowska w glanach? Brzmi dość nierealnie, a jednak! Czyżby jedna z największych diw polskiej sceny postanowiła zmienić wizerunek? Owszem, ale tylko na chwilę! Znana z perfekcyjnych, bardzo kobiecych i seksownych stylizacji gwiazda przeszła sporą metamorfozę na potrzeby nowego teledysku, który nagrała wspólnie z Arkiem Kłusowskim. Premiera już wkrótce, tymczasem zobaczcie zdjęcia!

Justyna Steczkowska wie, jak zaskoczyć swoich fanów. Świętująca 25-lecie pracy artystycznej gwiazda nie zwalnia tempa i szykuje kolejne muzyczne niespodzianki. Jedną z nich jest duet z Arkiem Kłusowskim, którego poznała w jednej z edycji "The Voice of Poland". Już wkrótce swoją premierę będzie mieć ich wspólny utwór pod tytułem "Uciekinierzy". Za muzykę odpowiada sama wokalistka, zaś słowa napisał Kłusowski. Artyści przygotowali również wyjątkowy teledysk, w którym wcielą się w rolę tytułowych uciekinierów. Dla Justyny wiązało się to ze sporą przemianą!

Instagram/@arekklusowski

Na potrzeby nowego klipu Justyna Steczkowska dała się ubrudzić oraz przebrać w ciężkie glany i jeansy. Jak sama pisze, w takim wydaniu widzimy ją chyba pierwszy raz:

Co na to fani Justyny Steczkowskiej? Są oczywiście... zachwyceni i zaciekawieni klipem:

Czekacie na nowy singiel Justyny?

Jan Bogacz / TVP

Przypomnijmy, że na swoją premierę czeka również duet Justyny Steczkowskiej z Beatą Kozidrak! Utwór zapowiada kolejny album Justyny "Szamanka":

Kochani, mamy 2022 rok, a to oznacza, że mam już 50 lat 😍 Niesamowite i piękne! Naprawdę mnie to cieszy 🙂 2021 rok był pełen emocji i przede wszystkim pracy. Definitywnie skończyłam nagrywać płytę "SZAMANKA". Premiera w lutym ❤️ To był długi, trudny i twórczy czas. Tysiące poprawek (typowe dla mnie 😄), bo zawsze można lepiej. Dążenie do perfekcji przeraża mnie samą, ale wierzę, że warto dla Was i samej siebie. Poza upierdliwością wszystkiego co perfekcyjne, to też jakiś proces twórczego rozwoju... Poza tym nagraliśmy aż 5 teledysków! Efekty będziecie mogli zobaczyć już na przełomie stycznia i lutego - zapowiadała jakiś czas temu na Instagramie Justyna.