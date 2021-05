Eurowizja 2021: kiedy i gdzie obejrzymy Rafała Brzozowskiego reprezentującego Polskę?

Za nami pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. We wtorek poznaliśmy pierwszych finalistów Konkursu Piosenki Eurowizji 2021, którzy w sobotę 22 maja powalczą o zwycięstwo w całym konkursie. Dziś, to jest w czwartek 20 maja, dowiemy się kto do nich dołączy. Czy znajdzie się wśród nich reprezentujący nasz kraj Rafał Brzozowski? Na szczęście okazało się, że występ wokalisty zagrożony w związku z koronawirusem w polskiej ekipie, dojdzie jednak do skutku. Czy - wbrew bukmacherom - Rafał będzie miał dziś powody do radości, przekonamy się już wieczorem. A gdzie i kiedy będziemy mogli oglądać występ Polaka?

Eurowizja 2021: kiedy i gdzie zobaczymy występ Rafała Brzozowskiego

Drugi półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji zaplanowany jest na czwartkowy wieczór. Od godz. 21, w hali Ahoy w Rotterdamie zobaczymy występy 17 artystów. Rafał z piosenką "The Ride" wystąpi jako 6. Koncert, podobnie jak wtorkowy, będzie transmitowany na żywo przez TVP1. Można go też oglądać na oficjalnym kanale konkursu Eurowizji. Oczywiście o wynikach 2. półfinału przeczytacie także na stronie Party.pl. Będziecie oglądać dzisiejszy występ Rafała Brzozowskiego?

Eurowizja 2021: kogo zobaczymy w 2. półfinale

Oto które kraje zobaczymy w drugim półfinale tegorocznego konkursu Eurowizji? Spośród tych wykonawców wybrani zostaną finaliści.

1. San Marino - Senhit - Adrenalina

2. Estonia - Uku Suviste - The Lucky One

3. Czech - Benny Cristo - Omaga

4. Grecja - Stefania - Last Dance

5. Austria - Vincent Bueno - Amen

6. Polska - Rafał - The Ride

7. Mołdawia - Natalia Gordienko - Sugar

8. Islandia - Daði og Gagnamagnið - 10 Years

9. Serbia - Hurricane - Loco Loco

10. Gruzja - Tornike Kipiani - You

11. Albania - Anxhela Peristeri - Karma

12. Portugalia - The Black Mamba- Love Is On My Side

13. Bułgaria - Victoria - Growing Up Is Getting Old

14. Finlandia - Blind Channel- Dark Side

15. Łotwa - Samanta Tīna - The Moon Is Rising

16. Szwajcaria - Gjon's Tears - Tout l'Univers

17. Dania - Fyr Og Flamme - Øve Os På Hinanden

Rafał Brzozowski podczas prób:

Jak głosować na najlepsze piosenki Eurowizji 2021?

Dzisiejszego wieczoru możliwość głosowania będą mieli mieszkańcy krajów rywalizujących w drugim półfinale, a także Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Do finału zakwalifikowanych zostanie 10 krajów z największą liczbą punktów. O tym kto to będzie, przekonamy się pod koniec relacji. Ale uwaga - na polskiego reprezentanta nie będzie można oddawać głosów z terenu naszego kraju. To oznacza, że Rafał musi oczarować swoim występem międzynarodową publiczność. Oczywiście pomóc też mogą głosy mieszkającej za granicą Polonii.

Eurowizja 2021: Kogo zobaczymy w finale 22 maja?

Do sobotniego finału po wtorkowym 1. półfinale przeszło na razie 10 reprezentantów. Kraje, które już zagwarantowały sobie miejsce w koncercie finałowym to:

1. Norwegia

2. Izrael

3. Rosja

4. Azerbejdżan

5. Malta

6. Litwa

7. Cypr

8. Szwecja

9. Belgia

10. Ukraina

W finale znalazła się m.in. reprezentantka Cypru - Elena Tsagrinou ze wzbudzającą kontrowersje piosenką "El Diablo"