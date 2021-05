Eurowizja 2021. Kto zachwycił w pierwszym półfinale? Wśród nich jest faworytka do głównej wygranej!

Eurowizja 2021 wystartowała - we wtorek 18 maja mogliśmy zobaczyć pierwszy koncert półfinałowy. Chociaż odbył się on bez polskiego reprezentanta (Rafał Brzozowski wystąpi w drugim półfinale w czwartek, 20 maja), to jednak emocji nie brakowało! Wczorajsze występy sprawiły, że wśród widzów i bukmacherów są nowi faworyci do głównej wygranej. Kto zachwycił najbardziej? Zobaczcie!

Eurowizja 2021. Faworyci z pierwszego półfinału konkursu

1. Litwa

Tegorocznym reprezentantem Litwy jest zespół The Roop z utworem "Discoteque". To właśnie oni otworzyli 65. Konkurs Piosenki Eurowizji i rozgrzali publiczność do czerwoności. The Roop miał reprezentować Litwę również w ubiegłym roku z utworem "On Fire", jednak jak wiadomo z powodu pandemii, konkurs został odwołany, a wykonawcy musieli w tym roku zaprezentować nowe utwory. Wtedy zaś byli faworytami do głównej wygranej!

Litwa według notowań bukmacherów również w tym roku plasuje się wysoko, bo w pierwszej dziesiątce i wygląda na to, że może sporo namieszać w finale. Zobaczcie ich półfinałowy występ, który zagwarantował im miejsce w sobotnim konkursie.

Myślicie, że mają szanse na wygraną?

2. Cypr

Elena Tsagrinou to tegoroczna reprezentantka Cypru, która podbiła serca Europejczyków z utworem "El Diablo". Od wielkiego sukcesu Eleni Foureiry w 2018 roku, która zajęła drugie miejsce, Cypr konsekwentnie stawia na piękne wokalistki i dynamiczne utwory, pełne seksownych choreografii. I wygląda na to, że jest to dobra droga, bo również i w tym roku, Cypr według notowań bukmacherów może liczyć na wysokie miejsce w finale.

Jednak wokół piosenki Eleny jakiś czas temu pojawiło się trochę kontrowersji. Niektórzy doszukują się podobieństwa jej utworu do wielkiego hitu Lady Gagi "Bad Romance", a także mocnej inspiracji piosenką "Anywhere" z repertuaru Rity Ory. Czy to przeszkodzi jej w walce o wielką wygraną?

Na ten moment według notowań bukmacherów, Cypr w wielkim finale może uplasować się na 8 miejscu.

3. Ukraina

Takiego entuzjazmu wśród publiczności po występie reprezentanta danego kraju na Eurowizji nie widzieliśmy już dawno! Ukraiński zespół muzyczny Go_A z utworem "Shum", zrobił naprawdę niezły szum! Po wtorkowym półfinale Ukraina wskoczyła do czołowej piątki według notowań bukmacherów. Czytając komentarze internautów widzimy same pochlebne opinie. Czyżby to był czarny koń tegorocznego konkursu?

Ukraina swoim dynamicznym występem w półfinale rozgrzała publiczność do czerwoności!

4. Malta

O tej dziewczynie głośno jest już od dawna, bo właśnie reprezentantka Malty jest faworytką do głównej wygranej w całym konkursie! Destiny Chukunyere ma już na swoim koncie jedną wygraną na Eurowizji - w 2015 roku zwyciężyła w 13. Konkursie Piosenki Eurowizji dla dzieci. Teraz znów podbija Europę, ale już w konkursie dla dorosłych z utworem "Je Me Casse". Co do tego, że Malta będzie wysoko w finale nie mają wątpliwości ani fani, ani bukmacherzy.

Myślicie, że to właśnie 18-letnia reprezentantka Malty sięgnie po główną wygraną?