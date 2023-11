5 z 5

Eurowizja 2019 - regulamin zgłoszeń

Oto najważniejsze punkty regulaminu zgłoszeń do Eurowizji 2019:

2. Przedmiotem eliminacji jest wyłonienie utworu i wykonawcy, który będzie reprezentował Telewizję Polską S.A. podczas 64. Konkursu Piosenki Eurowizji Tel Aviv 2019, który odbędzie w dniach 5-18.05.2019

3. Utwory mogą być zgłoszone tylko na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w terminie do 5 lutego 2019 r.

4. Zgłoszone utwory muszą posiadać oryginalną muzykę i tekst oraz nie mogą:

a. trwać dłużej niż 3 minuty łącznie z wybrzmieniem dźwięku;

b. być opracowaniami lub fragmentami opracowań melodii ludowych oraz tzw. „coverami” i/lub tzw. „loopami”, czyli kompozycjami lub fragmentami kompozycji („coverów” lub „loopów”) wprowadzonymi już przez innych wykonawców lub wykonawcę, którego dotyczy zgłoszenie, do rozpowszechniania na jakichkolwiek polach eksploatacji lub wykonywanych na żywo z udziałem publiczności przed dniem 1 września 2018 r.;

c. być publikowane, emitowane na antenach radiowych i telewizyjnych oraz wykonywane publicznie, także wersji „demo” lub w innej aranżacji przed dniem 1 września 2018 r.

7. Dopuszcza się by autorami i/lub wykonawcami zgłaszanego utworu były osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa.

8. W każdej prezentacji na scenie może wystąpić maksymalnie sześciu wykonawców.

9. Na scenę nie wolno wprowadzać żywych zwierząt.

10. Żaden artysta nie może w danym roku reprezentować więcej niż jednego państwa.

Kiedy poznamy polskiego reprezentanta na Eurowizję 2019?

16. TVP S.A. ogłosi wykonawcę i utwór reprezentujący Telewizję Polska S.A. na 64. Konkursie Piosenki Eurowizji Tel Aviv 2019 do dnia 8 lutego 2019r. na stronach internetowych: www.tvp.p

