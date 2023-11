Reklama

Kto w tym roku będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2019? To pytanie w dalszym ciągu jest zagadką. Dużo się jednak ostatnio mówi się o kandydaturze Natalii Szroeder! Gwiazda sama również nie ucina plotek, a wręcz je podsyca. Zdaniem fanów wokalistki najnowszy wpis na Instagramie może być potwierdzeniem eurowizyjnych spekulacji. Co napisała 23-latka?

Natalia Szroeder pojedzie na Eurowizję?

64. Konkurs Piosenki Eurowizji, tak jak poprzednie finały, odbędzie się maju. W tym roku uczestnicy będą występować na scenie w Tel Awiwie. Po wygranej Roksany Węgiel na Eurowizji Dziecięcej w Mińsku fani marzą, aby znów zanotować polski sukces. Czy Natalia Szroeder ma szansę reprezentować Polskę i wywalczyć 1. miejsce? Fani gwiazdy nie mają wątpliwości, że byłaby naszym "strzałem w dziesiątkę"!

Oliwy do ognia dolała również ostatnia sama piosenkarka na Instagramie. Bo gwiazda wyjawiła fanom, że na luty ma dla nich zaplanowaną niespodziankę. A jak dobrze wiemy, to właśnie w lutym w poprzednich latach były organizowane preselekcje do konkursu.

Serwus! Ostatni czas był bardzo intensywny. Nawet jeśli rzeczy, które się działy, nie widziały jeszcze słoneczka , to one są i czekają grzecznie na swój moment. Luty będzie takim miesiącem, gdzie będę mogła się niektórymi sprawami podzielić. Dziękuje, ze jesteście ze mną tak cierpliwie - wyznała gwiazda.

Choć 23-latka nie napisała wprost, o co chodzi to internauci od razu typowali w komentarzach Eurowizję! Post piosenkarki skomentował również Gromee wstawiając uśmiechniętą buźkę, a także Cleo (w ten sam sposób).

Czekam z niecierpliwością Mam nadzieję, że chodzi o Eurowizję. Eurowizja 2019??? Mam nadzieję że wkrótce zobaczę Natalia Szroeder will represent Poland at Eurovision Song Contest with song - pisali internauci.

Eurowizję w tym roku będzie można oglądać na antenie TVP2 i TVP Polonia, a także w internecie na stronie eurovision.tv i na kanale konkursu na YouTube'ie.

Czy podejrzenia fanów Natalii Szroeder się potwierdzą?

Czy gwiazda wystąpi na Eurowizji 2019?