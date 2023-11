Reklama

Ma tylko 14 lat i głos, którego mogłaby jej pozazdrościć niejedna wokalistka. Czy Roksana Węgiel po sukcesach na dziecięcej Eurowizji ma szansę na „dorosłą” karierę?

Najszybsza muzyczna kariera w Polsce? Zrobiła ją pochodząca z Jasła Roksana Węgiel. Nikomu nieznana 14-latka w ciągu roku została gwiazdą wielkiego formatu – podczas Sylwestra Marzeń w Zakopanem, organizowanego przez telewizję publiczną, wystąpiła obok Dawida Kwiatkowskiego, Margaret czy Sylwii Grzeszczak. Roksana ma teraz swoje pięć minut. Czy jednak uda jej się zostać w show-biznesie na dłużej?

Lepsza niż Beyonce

„Słońce, Słońce, moje Słońce. Wiedziałam!”, napisała na Instagramie Edyta Górniak, kiedy Roksana wygrała 16. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku. Mentorka Roksany z programu „The Voice Kids” powtarzała kilkakrotnie, że nawet Beyoncé nie miała tak dobrego głosu, kiedy była nastolatką.

– Pani Edyta powiedziała mi: „W ostatnich minutach przed występem każdy będzie coś od ciebie chciał, przygotuj się na straszne zamieszanie. Ale wtedy powiedz ludziom, że musisz się skupić – wspomina Roxie.

I tak zrobiła.

– Pięć minut przed wyjściem na scenę mówiło do mnie kilka osób naraz: ktoś dawał rady, ktoś poprawiał mi włosy – opowiada „Fleszowi”.

Zamknęła oczy, wzięła kilka głębokich oddechów i… zaśpiewała „Anyone I Want To Be”. Jury dało jej tylko 79 punktów, ale głosowanie widzów wyniosło ją z siódmego miejsca na pierwsze! Co było potem?

– Istny rollercoaster, w moim rodzinnym Jaśle witały mnie tłumy, widziałam transparenty, w szkole koleżanki wzruszone płakały, a nauczyciele obiecali mnie wspierać – cieszy się nastolatka.

Skąd ten talent?

W rodzinie Roksany muzyką zawodowo nie zajmuje się nikt.

– Długo nie zwracaliśmy specjalnej uwagi na to, że córka ma talent do śpiewania. Choć rzeczywiście od małego pchała się na każdą scenę, tak jakby chciała światu powiedzieć: „Niech wszyscy na mnie patrzą” – opowiada „Fleszowi” jej mama Edyta Węgiel.

Ponieważ Roksana była bardzo ruchliwym dzieckiem, rodzice próbowali zagospodarować jej energię. Był więc taniec towarzyski, gimnastyka artystyczna i judo. Gdy Roksana miała osiem lat, na wakacjach wzięła udział w konkursie karaoke. Za piosenkę „My, Cyganie” dostała brawa i zaczęła się zastanawiać, czy przypadkiem śpiewanie nie jest jej pisane. Poprosiła mamę, by zapisała ją na kolejne zajęcia dodatkowe.

– Roksana miała już wtedy tyle zainteresowań, że po cichu liczyłam na to, że zapomni o nowej pasji. Dlatego trochę zwlekałam – przyznaje Edyta Węgiel.

Na szczęście Roxie postawiła na swoim i trafiła do domu kultury w Jaśle, do tej samej nauczycielki, która uczyła Michała Szpaka. Czy Ewa Grzebień zachwyciła się głosem nastolatki?

– O nie, pani Ewa rzadko kogoś chwali. Ale powiedziała: „Możemy spróbować” – wspomina mama Roksany.

Od tej pory jej córka zaczęła szlifować wokal codziennie.

Mądra nad wiek

Za nią nie tylko wygrane „The Voice Kids” i dziecięca Eurowizja. Razem z Edytą Górniak Roksana nagrała singiel „Zatrzymać chwilę” do filmu „Hotel Transylwania 3”. Użyczyła też swojego głosu jednej z postaci, Lucy. Teraz pracuje nad solową płytą. Została też zaproszona na „dorosłą” Eurowizję do Izraela (wystąpi tam poza konkursem). Czy te sukcesy nie przewróciły 14-latce w głowie?

– Ona przeszła przyspieszony kurs dorastania – mówi Patryk Kumór, producent muzyczny i współtwórca eurowizyjnego przeboju Roksany. – Jest mądra nad wiek, skromna, nie zjada jej stres i potrafi powiedzieć „nie”, jeśli jej się coś nie podoba. Do tego ma wsparcie bardzo mądrych rodziców, którzy jeżdżą z nią na każde spotkanie. Wierzę, że mamy do czynienia z tak rzadkim talentem, że Roksana może zrobić karierę nawet na scenie światowej – dodaje.

Czy rodzice martwią się o córkę, która w tak młodym wieku wchodzi w świat show-biznesu? Edyta Węgiel jest o córkę spokojna:

– Czasem wydaje mi się, że moje dziecko jest silniejsze ode mnie. Może to dzięki wcześniejszym doświadczeniom ze sportem nauczyła się nie poddawać? Moja Roksana ma bardzo waleczną duszę!

