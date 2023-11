Reklama

Ruszyła Eurowizja 2018! 8 maja w Lizbonie odbył się 1. półfinał, w którym 19 krajów walczyło o awans do wielkiego finału (już 10 maja). Przeszło jednak tylko 10 państw. Kto? Poznajcie wszystkie szczegóły w naszej relacji poniżej!

Eurowizja 2018 - 1. półfinał! RELACJA + WYNIKI!

23:04 - WYNIKI!

Oto 10 finalistów, którzy awansowali do finału! (KOLEJNOŚĆ LOSOWA):

Austria

Estonia

Cypr

Litwa

Izrael

Czechy

Bułgaria

Albania

Finlandia

Irlandia

22:47 - koniec głosowania na dziś. Po 23 zostanie podana finałowa "10".

22:29 - skrót wszystkich piosenek. Artur Orzech przypomina raz jeszcze - Polska głosować dziś nie może! Dopiero w drugim półfinale 10 maja, kiedy wystąpi Polska - Gromee i Lukas Meijer z utworem "Light me up".

22:23 - koncert zamknęła reprezentantka Cypru (obecnie typowana do zwycięstwa całego konkursu) - Eleni Foureira z utworem "Fuego".

22:21 - przedostatnia na scenie zaprezentowała się Irlandia - Ryan O’shaughnessy wykonał utwór "Together". Na scenie towarzyszyła ma urocza para gejów, którzy wykonali romantyczny taniec.

22:16 - rockowa Szwajcaria z utworem "Stones" wykonanym przez wokalistkę Zibbz.

22:11 - Sevak Khanagyan z Armenii zaprezentował utwór "Qami".

22:08 - Finlandia z numerem "15". Tym razem kraj reprezentuje Saara Aalto z utworem "Monsters".

22:04 - Grecja po raz pierwszy od bardzo dawna w swoim ojczystym języku! Reprezentowała ją Gianna Terzi z "Óneiró Mou"

21:59 - jako trzynasty na scenie pojawił się Cesár Sampson z Austrii z piosenką "Nobody But You".

21:54 - z numerem 12 na scenie zaprezentowała się reprezentantka Chorwacji, Franka, z utworem "Crazy".

21:48 - czas na Macedonię i Eye Cue z piosenką "Lost and Found"

21:44 - z numerem "10" Bułgaria! Kraj reprezentuje zespół Equinox z "Bones"

21:40 - reprezentantka Estonii - Elina Nechayeva z utworem "La Forza" w sukni za około 65 tysięcy euro!

21:36 - z numerem 8. wystąpiła Białoruś - Alekseev z piosenką "Forever".

21:32 - na ten występ czekali wszyscy! Największa faworytka Eurowizji 2018 - Netta z Izraela z utworem "Toy"!

21:26 - z numerem 6. wystąpiła Litwa - Ieva Zasimauskaite z balladą "When We’re Old".

21:22 - na scenie zaprezentował się bardzo młody reprezentant Czech, jeden z największych faworytów podczas tegorocznej Eurowizji, Mikolas Josef, z "Lie To Me". Wygra?

21:18 - czas na Belgię i ich reprezentantkę Sennek z piosenką "A Matter Of Time".

21:14 - trzecia na scenie zaprezentowała się Albania - Eugent Bushpepa z utworem "Mall".

21:10 - Islandia i najmłodszy reprezentant w tym roku, czyli Ari Ólafsson z piosenką "Our Choice"

Pięknie, szlachetnie zaśpiewane - mówił Orzech.

21:06 - jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Aisel, reprezentantka Azerbejdżanu z utworem "X My Heart"

21:00 - eurowizyjne emocje czas start! Na początku widzowie z całej Europy oglądali wizytówkę Lizbony - największe i najlepsze atrakcje, miejsca, kuchnię i kulturę! Na scenie w Atlice Arena zgromadzoną publiczność powitały cztery prowadzące: Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah oraz Catarina Furtado. Panie przypominają, dlaczego Lizbona jest gospodarzem Eurowizji 2018. Oczywiście chodzi o zwycięstwo Portugalii w zeszłym roku! Wytłumaczono również zasady konkursu:

Polska nie bierze udziału w dzisiejszym półfinale, z Polski dziś nie głosujemy - przypomina Artur Orzech, komentator.

Oto wszyscy uczestnicy pierwszego półfinału Eurowizji 2018:

1. Azerbejdżan – Aisel - X My Heart

2. Islandia – Ari Ólafsson - Our Choice

3. Albania – Eugent Bushpepa - Mall

4. Belgia – Sennek - A Matter Of Time

5. Czechy – Mikolas Josef - Lie To Me

6. Litwa – Ieva Zasimauskaite - When We’re Old

7. Izrael – Netta Barzilai - Toy

8. Białoruś – Alekseev - Forever

9. Estonia – Elina Nechayeva - La Forza

10. Bułgaria – Equinox - Bones

11. Macedonia – Eye Cue - Lost and Found

12. Chorwacja – Franka Batelic - Crazy

13. Austria – Cesár Sampson - Nobody But You

14. Grecja – Gianna Terzi - Óneiró Mou

15. Finlandia – Saara Aalto - Monsters

16. Armenia – Sevak Khanagyan - Qami

17. Szwajcaria – Zibbz - Stones

18. Irlandia – Ryan O’shaughnessy - Together

19. Cypr – Eleni Foureira - Fuego

Kto będzie mógł głosować? Tylko widzowie z państw, które biorą udział w 1. półfinale plus widzowie z Hiszpani, Wielkiej Brytanii oraz Portugalii. Polacy będą mogli głosować podczas 2. półfinału (wtedy wystąpi reprezentant Polski, już 10 maja).

Gdzie oglądać Eurowizję 2018?

Oczywiście w TVP 1 od godziny 21:00 oraz online w sieci na specjalnym serwisie eurowizja.tvp.pl. Eurowizję będzie można śledzić również na oficjalnym kanale festiwalu na YouTubie.

Eurowizja 2018: szanse Polski - bukmacherzy

Jeśli chodzi o 1. półfinał, według bukmacherów największe szansę na awans mają: Cypr, Izrael oraz Estonia. Cypr ma również największe szansą na wygraną w finale! Polska według bukmacherów bez problemu powinna wejść do wielkiego finału. Szanse na zwycięstwo są jednak marne - w rankingu ogólnym nasi reprezentanci zajmują obecnie 30. miejsce.

Thomas Hanses