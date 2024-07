Portugalczyk Salvador Sobral z piosenką "Amar Pelos Dois" (Miłość dla dwojga) wygrał Eurowizję w Kijowie. Kim jest zwycięzca tegorocznej Eurowizji? Na pewno wielkim wrażliwcem. Po ogłoszeniu wyników i jego wygranej powiedział:

Muzyka to nie efekty pirotechniczne, to nie fajerwerki. Muzyka to uczucia. Dzisiaj wygrałem nie tylko ja. Dzisiaj wygrała muzyka – podsumowuje swoją wygraną na Eurowizji chory na serce reprezentant Portugalii.