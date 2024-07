W sieci pojawiło się nagranie z prób przyznawania punktów na Eurowizji 2016 z Anną Popek! Okazuje się, że dziennikarka chciała wypaść bardzo dobrze i zależało jej, żeby jej występ wyszedł zabawnie, ponieważ w pewnym momencie powiedziała "zróbmy jakieś jajo"! Co ciekawe, prowadząca Eurowizję, Petra Mede, chyba zrozumiała to co powiedziała Anna Popek, ponieważ zaśmiała się i powiedziała "no no no no, I don't think so". Oczywiście punkty, które pojawiły się na tablicy są zupełnie przypadkowe. Wideo, które wyciekło do sieci, ukazuje, jak wyglądają przygotowania do Eurowizji i jak ogromne jest to przedsięwzięcie! Zobaczcie kulisy Eurowizji!

Reklama

Zobacz: "Świat się kręci" zniknie z anteny?! Zarząd TVP: "Za dużo kosztuje". Ważą się losy show!

Wideo z prób do Eurowizji 2016. Anna Popek pojawia się przed 8. minutą.

Zobacz także

Reklama

Anna Popek przyznawała polskie punkty na Eurowizji 2016.