A to niespodzianka! Joanna Krupa znalazła nie tylko nową miłość, ale i nowy plan na życie. Gwiazda właśnie pracuje nad debiutanckim singlem i teledyskiem. Co więcej, mówi się o tym, że chce również spróbować swoich sił... na Eurowizji 2018. Poznajcie szczegóły.

Joanna Krupa ponoć od dawna marzyła już o tym, żeby zacząć śpiewać. Konsekwentnie realizuje więc swoje życzenia - niedawno pojawiła się w studiu nagraniowym, a teraz pracuje też nad teledyskiem. Co więcej - gwiazda chce przybrać na tę okazję pseudonim - J Kru. Sam utwór ma być utrzymany w hip hopowym klimacie:

To wyjątkowy projekt, Asia jest niezwykle podekscytowana całą sprawą. Rozważa zgłoszenie go do krajowych eliminacji przed tegorocznym Konkursem Piosenki Eurowizji! – czytamy na Viva.pl