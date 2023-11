Reklama

W 2. półfinale Eurowizji 2018 Gromee i Lukas Meijer z piosenką " Light Me Up" będą walczyć o wejście do finału i występ 12 maja 2018 w Lizbonie. Jak można pomóc reprezentantom Polski? Czy można głosować na Polskę w Eurowizji 2018?

Zobacz: Izrael wygra Eurowizję 2018?! Zobaczcie oryginalny występ Netty!

Czy Polacy mogą głosować na Polskę?

Zasady głosowania na Eurowizji są jasne - obywatele poszczególnych krajów nie mogą głosować na swojego wykonawcę. Dlatego też Polacy mieszkający w Polsce nie mają możliwości głosowania na Gromee'go. Gromee i Lukas Meijer będą zdani na głosy innych państw oraz jurorów. UWAGA! Systemu nie da się oszukać w żaden sposób. Ci, którzy i tak będą chcieli wysłać głos na Polskę, żeby sprawdzić, czy się liczy, będą zawiedzeni. Zostanie pobrana opłata za sms, ale głos na pewno przepadnie!

Wyniki głosowania na Eurowizji 2018 zależą dokładnie w połowie od widzów. Druga połowa głosów to ocena jurorów - w każdym kraju jest ich pięciu. W Polsce będzie to m.in. Michał Szpak oraz Natalia Szroeder!

Zobacz: Gromee pokazał zdjęcie ze ślubu! Jego żona, znana wokalistka, miała piękną suknię! ZOBACZ

Ile głosów można oddać na Eurowizji 2018?

Żeby wspomóc Polskę, należy zachęcić do głosowania tych, którzy przebywają za granicą. Ważną kwestią jest, że z jednego numeru można oddać aż 20 głosów, ale musi on być wysyłany z zagranicznych numerów, polskie karty sim nie wchodzą w grę.

Jak głosować na Polskę zza granicy?

Przypominamy, że w drugim półfinale może na nas głosować 20 państw (17 biorących udział w półfinale + 3 Francja, Niemcy i Włochy). Poniżej lista z numerami na które można wysyłać głosy na Polskę:

1. Australia:

CALL 1902 55 81 11

SMS 11 to 1991 37 73

2. Czarnogóra:

SMS 11 to 14841

3. Dania:

SMS 11 to 1212

4. Francja:

SMS 11 to 72121

5. Gruzja:

CALL 0 903 900 0 11

SMS 11 to 93900

6. Holandia:

CALL 0909 00 11

SMS 11 to 9090

7. Łotwa:

CALL 905025 11

SMS EUR11 to 159

8. Malta:

CALL 5220 20 11

SMS 11 to 5061 57

9. Mołdawia:

CALL 0900 999 11

SMS 11 to 999

10. Niemcy:

CALL 01371 3636 11

SMS 11 to 99599

11. Norwegia:

CALL 829 49 2 11

SMS 11 to 26800

12. Rosja:

CALL 8 803 100 22 11

SMS 11 to 4109

13. Rumunia:

SMS 11 to 1205

14. San Marino: tylko Jury

15. Serbia:

SMS 11 to 1557

16. Słowenia:

CALL 090 5008 11

SMS *370*11#

17. Szwecja:

CALL 099 212 11

SMS 11 to 72211

18. Ukraina:

CALL 0 900 30 07 11

SMS 11 to 7766

19. Węgry:

CALL 06 91 636 136 11

SMS 11 to 06 91 636 136

20. Włochy:

CALL 894 222 11

SMS 11 to 475 475 0

Gdzie oglądać drugi półfinał oraz sam finał Eurowizji 2018?

Dziś 10. maja drugi półfinał Eurowizji można oglądać na żywo w TVP 1 o 21.00 oraz na Polonia 1 o tej samej godzinie o 21.00.

Powtórka:

TVP Rozrywka - piątek , 11 maja o 21.15.

Finał Eurowizji 2018 - gdzie oglądać?

W sobotę 12 maja finał zaczyna się o 21.00. I o tej samej porze na kanale Polonia 1. Eurowizję 2018 online w sieci będzie na specjalnym serwisie eurowizja.tvp.pl oraz na kanale Eurowizji na YouTube!

Eurowizja 2018 - zmiana w zasadach głosowania jury!

Organizatorzy wprowadzili zmianę w głosowaniu jury na Eurowizji 2018. Najwyższe noty każdego z jurorów będą mieć specjalną, wyższą wagę:

Często jednak zdarzały się przypadki, gdzie głosy jednego z jurorów znacznie różniły się od pozostałych (np. wszyscy dali 12 punktów piosence, a jeden członek komisji ocenił ją na ostatnie miejsce), co sprawiało, że utwór, który był faworytem większości jurorów tracił szansę na otrzymanie „dużej” dwunastki z danego kraju. Teraz ma się to zmienić – jurorzy nadal będą w ten sam sposób przyznawać swoje punkty, jednak po ich zaksięgowaniu, noty będą przeliczone zgodnie z ustalonym przez EBU systemem wag, w którym noty 12, 10 i 8 punktów będą się liczyły znacznie bardziej niż pozostałe. Na podstawie wszystkich ocen wyciągnięta zostanie średnia punktów dla każdego kraju i po uszeregowaniu od najwyższej do najniższej powstanie pełen ranking komisji krajowej. Tym samym wola większości będzie ważniejsza od gustu jednostki - czytamy na dziennik-eurowizyjny.pl.

Zobacz także: Tak będzie wyglądał występ Polski na Eurowizji. Gromee i Lukas mają już swoje stroje sceniczne! Ładne? WIDEO+ZDJĘCIA

Fragment z próby generlaniej do Eurowizji - Gromee'go.

Nasza reprezentacja na Eurowizji, trzymajmy kciuki!

Reklama

Jak głosować na Polskę? Pomoże ta grafika!