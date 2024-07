Eurowizja 2017 - wielki finał! Czy Kasia Moś ma szanse na wygraną? To wszystko zależy od głosowania jurorów i widzów! Jurorzy ze wszystkich krajów już oddali swoje głosy, podczas prób. Polscy sędziowie również - szczegóły zdradziła Magda Steczkowska, która zasiadła w jury:

Drodzy, grubo po północy, zakończyliśmy obrady jury. Nasz wybór poznacie wieczorem, podczas finału @eurovision a teraz kolej na Was! Droga Polonio! Liczymy na Wasze głosy dla @kasiamos_official! Będę mocno trzymać za Nią kciuki i razem z Wami oglądać wieczorem więc czekam na komentarze! - pisze wokalistka na swoim Instagramie.

Jak głosować na Polskę w finale Eurowizji?

Oczywiście Polacy w naszym kraju nie mogą oddawać głosów na Kasię Moś. Mogą zrobić to jednak nasi rodacy za granicą, do czego namawiamy :) Poniżej grafika z numerami, na które można wysyłać SMS dla Kasi Moś. Głosowanie uruchomione zostanie po wszystkich piosenkach, a jego początek i koniec ogłoszą prowadzący. Z jednego numeru można oddać 20 smsów. Głosować można również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej, o której prowadzący wspomną w trakcie show. (za Dziennikiem Eurowizyjnym).

Czy Kasia Moś ma szansę na zwycięstwo? Według większości notowań bukmacherskich pewniakiem do zwycięstwa są Włochy! Ogromne szanse ma również Portugalia. Eurowizja ma to do siebie, że jest nieprzewidywalna, a więc nie zawsze trzeba się sugerować typowaniem bukmacherów ;) My wierzymy, że Kasia będzie bardzo wysoko :)

Występ Kasi Moś na Eurowizji 2017.

Kasia Moś na Eurowizji 2017 zaśpiewa utwór "Flashlight"