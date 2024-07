Już w sobotę 13 maja wielki finał Eurowizji 2017, który będziemy mogli oglądać w TVP 1 i TVP Polonia od godziny 21:00. Kasia Moś wystąpi na scenie jako druga. Pozycja startowa Polski nie jest za dobra - wystarczy tylko spojrzeć na statystyki. A jak wyglądają w tym momencie notowania bukmacherskie?

Reklama

Notowania bukmacherów na Eurowizję 2017. Która Polska?

Różnie. Według analityków Unibet Polska zajmie 21. miejsce. Zaproponowany kurs 200/1 oznacza, że potencjalny zysk przy postawieniu zaledwie 1 zł mógłby wynieść aż 200 zł. Firma bukmacherska Unibet na zwycięzców typują m.in. Włochy, Portugalię i Bułgarię.

Bukmacherzy STS typują, że tegoroczny konkurs wygrają Włochy. Każdy kto trafnie obstawi 100 zł na zwycięstwo reprezentanta Włoch wygra 202,4 zł - kurs 2,30. Analitycy STS uważają, że Kasia Moś znajdzie się między 11 a 15 pozycją klasyfikacji końcowej - kurs 2,40. Oznacza to, że za każde trafnie postawione 100 zł można zdobyć 211,2 zł. Kurs na to, że Polka zajmie miejsce od 1 do 5 wynosi aż 12,50.

Na stronie nicerodds.pl Polska zajmuje 19. miejsce. Wygrywają zaś Włochy.

Zobacz także

Zobacz: Kasia Moś o krytyce, rodzinie, karierze w USA i sesji w „Playboyu”

Kasia Moś ma szanse na wygraną?

EastNews

Reklama

Występ Polki na Eurowizji 2017.