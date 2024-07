Już dziś 9 maja pierwszy półfinał konkursu Eurowizji 2017 w Kijowie. Kiedy i gdzie oglądać? Od 21:00 w TVP1 i TVP Polonia oraz w internecie na Eurovision.tv. Konkurs poprowadzą Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk i Timur Miroshnychenko, a gośćmi specjalnymi będą Monatik oraz Jamala, zwyciężczyni poprzedniej z zeszłego roku. Polskę reprezentuje Kasia Moś, która przeszła już próbę generalną występu.

Zasady głosowania w 1. półfinale Eurowizji 2017

Dziś startuje 18 państw, ale do finału Eurowizji przejdzie tylko 10. Wybierają widzowie i jurorzy w stosunku 50/50. Jak można głosować? Głosowanie rozpocznie się po zakończeniu prezentacji konkursowych. Z jednego numeru telefonu będzie można oddać maksymalnie 20 głosów, przy czym nie można głosować na swój własny kraj. Dziś głosować mogą mieszkańcy wszystkich 18 krajów półfinałowych oraz Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Kto wystąpi w 1. półfinale Eurowizji 2017?

Polska reprezentantka – Kasia Moś, która wykona utwór „Flashlight” jako jedenasta w kolejności. Na scenie towarzyszyć jej będzie brat Mateusz. A prócz niej: Szwed Robin Bengtsson, Gruzja - Tamara Gachechiladze, Australijczyk Isaiah, Slavko Kalezić z Czarnogóry, duet Norma John z Finlandii, Portugalczyk Salvador Sobral, Greczynka Demy, reprezentanci Mołdawii z 2010 – SunStroke Project, Omar Naber ze Słowenii.

A także reprezentanci: Albanii (Lindita Halimi „World”), Belgii (Blanche „City Lights”), Azerbejdżanu (Dihaj „Sceletons”), Mołdawii (SunStroke Project „Hey Mamma!”), Islandii (Svala „Paper”), Czech (Martina Barta „My Turn”), Cypru (Hovig „Gravity”), Armenii (Arcwik „Fly with Me”) i Łotwy (Triana Park „Line”).

Poza 18 półfinalistami obejrzymy też fragmenty występów trzech finalistów. Ich występy w całości nagrane zostały wczoraj podczas próby jurorskiej. Będą to Manel z Hiszpanii, Lucie z Wielkiej Brytanii i faworyt – Francesco z Włoch.

Która Polska według bukmacherów?

Kto przejdzie do finału? Według notowań bukmacherskich do zwycięstwa w półfinale typowana jest Armenia przed Portugalią i Szwecją. Wciąż wysoko notowane są też Azerbejdżan i Grecja. Polska na razie na granicy wejścia, ale trzymamy kciuki za Kasię Moś i jesteśmy pewni, że widzowie docenią jej piosenkę tak jak my.

Według portalu www.nicerodds.pl Polska w finale zajmie 19. miejsce.

Próba generalna Kasi Moś na Eurowizji 2017.

Kasia Moś robi furorę swoimi kreacjami na Eurowizji.

Sukienki były specjalnie projektowane dla Kasi przez Mario Menezi.