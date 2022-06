Eurowizja 2023: Jest decyzja w sprawie Ukrainy! Czy zwycięzcy będą organizować konkurs?

Takiego zamieszania jeszcze nie było. Europejska Unia Nadawców (EBU), organizator konkursu Eurowizji zagroziła Ukrainie trzyletnim wykluczeniem z udziału w imprezie. Powód? Ukraina zabroniła wjazdu na teren kraju Julii Samoylovej, reprezentantce Rosji w tegorocznej edycji Eurowizji organizowanej w Kijowie. Eurowizja grozi Ukrainie wykluczeniem z festiwalu za blokowanie występu Rosji! Wszystko dlatego, że w 2015 r. rosyjska piosenkarka wystąpiła na Krymie, już po tym jak Rosja bezprawnie go anektowała. Wokalistka podobno również w mediach społecznościowych popierała to, co się działo na Krymie. Gdy okazało się, że to ona ma reprezentować Rosję na tegorocznym konkursie Eurowizji zaplanowanym w Kijowie i zaśpiewać piosenkę „Flame is Burning”, rząd Ukrainy sprzeciwił się. Zobacz także: Reprezentantką Rosji na Eurowizji 2017 będzie Julia Samojłowa. Wokalistka porusza się na wózku, poznajcie jej historię Europejska Unia Nadawców, organizator Konkursu Piosenki Eurowizji nie była zadowolona z takiego obrotu sprawy i negocjowała by Rosjanka mogła wystąpić. Rozmowy nie przyniosły jednak powodzenia. Za to Rosja nie zgodziła się, żeby Julia wystąpiła za pośrednictwem transmisji satelitarnej. Dlatego wystosowano list do rządu Ukrainy, w którym skrytykowano surową decyzję dla Rosji. Ingrid Deltenre, przewodnicząca Europejskiej Unii Nadawców zadeklarowała, że Ukraina z tego powodu może być wykluczona z udziału w przyszłych finałach Eurowizji na trzy lata. Tyle ile ma zakaz wjazdu na teren Ukrainy Julii. Myślicie, że taka groźba jest możliwa do zrealizowania? Polskę podczas tegorocznego finału Eurowizji (9 oraz 11 i finał 13 maja) w Kijowie będzie reprezentować Kasia Moś z utworem „Flashlight”. Zobacz także: Kasia Moś zaśpiewała na eurowizyjnej imprezie w Londynie i... zachwyciła wszystkich! Jej szanse na...