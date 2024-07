Od finału Konkursu Piosenki Eurowizji minęło już kilka dni, jednak emocje nadal są ogromne. Fani konkursu wciąż zastanawiają się, dlaczego jury z Ukrainy nie przyznało naszemu reprezentantowi punktów. Daria, która była największą konkurentką Krystiana Ochmana podczas preselekcji w rozmowie z reporterką Party.pl zdecydowała się ocenić przebieg konkursu oraz występ Krystiana. Sprawdźcie, co powiedziała!

Eurowizja 2022: Daria o występie Krystiana Ochmana i wygranej Ukrainy

Daria Marx Marcinkowska i Krystian Ochman byli faworytami w czasie preselekcji do Eurowizji, ale ostatecznie to wokalista wygrał i tym samym pojechał do Turynu. Niestety, Krystian Ochman nie został doceniony przez zagraniczne jury, a jury z Ukrainy, na które większość widzów bardzo liczyła, nie przyznało nam punktów. Reporterka Party.pl zapytała Darię, co myśli o organizacji konkursu, wygranej Ukrainy, a także samym występie Krystiana.

- Myślę, że wszyscy spodziewaliśmy się wygranej Ukrainy. Nie mniej chcę sobie pomyśleć, że "ok, przecież nie chodzi o politykę, jakby nie było jest to konkurs piosenki, natomiast nie sądzę, że tak było naprawdę, że Ukraina nie przyznała nam punktów, więc ja nie do końca w ogóle wierzę w głosowanie w tych konkursach. (...) Mimo wszystko, że mamy być z czego dumni. (...) Ja nie sądzę, że miejsce pierwsze decyduje o tym, co potoczy się dalej - stwierdziła Daria.

Daria zdradziła również, czy zazdrości Krystianowi Ochmanowi występu na wielkiej scenie w Turynie. Sprawdźcie w wideo powyżej!