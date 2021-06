Żona Grzegorza Krychowiaka , Celia Jaunat, pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem, na którym możemy zobaczyć ją w nowej fryzurze! Piękna partnerka polskiego piłkarza zdecydowała się delikatną, ale bardzo modną zmianę! Ta fryzura będzie rządzić tej jesieni. Zobaczcie jak teraz wygląda Celia Jaunat! Zobacz także: Blichtr i bogactwo! Tak mieszka Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat! ZDJĘCIA Poszukujesz farby do włosów w kolorze, który będzie hitem sezonu? Wykorzystaj oferowane przez Douglas kody rabatowe i spraw sobie prezent! Fryzury jesień 2020. Żona Grzegorza Krychowiaka zmieniła fryzurę! To hit nadchodzącej jesieni Chociaż lato mamy jeszcze w pełni, to już powinnyśmy powoli zacząć myśleć o jesiennych trendach. I nie chodzi tylko o garderobę, ale także o nasze fryzury! Każda kobieta chce wyglądać modnie i stylowo, a jak wiadomo nowy kolor czy efektowne cięcie potrafią dodać nam pewności siebie. Co zatem będzie modne tej jesieni? O tym zapewne już wie żona Grzegorza Krychowiaka, Celia Jaunat, która zdecydowała się na małą metamorfozę. Każdy, kto śledzi poczynania Celii zapewne doskonale wie, że jest ona ikoną stylu i klasy. Na jej Instagramie możemy podziwiać naprawdę wspaniałe zdjęcia, a każda stylizacja pięknej żony polskiego piłkarza, robi ogromne wrażenie na internautach. Tym razem Celia Jaunat zaskoczyła wszystkich swoją małą metamorfozą fryzury. Gwiazda od lat jest wierna długim, ciemnym włosom - i to się nie zmieniło. Jednak żona Grzegorza Krychowiaka postanowiła zrobić sobie... grzywkę! Wygląda naprawdę olśniewająco! Wyświetl ten post na Instagramie. ...