Właśnie zakończył się koncert "Największe przeboje roku" w ramach Festiwalu Top Trendy 2013. Na scenie Opery Leśnej w Sopocie zaprezentowało się 12 wykonawców, którzy zaśpiewali swoje przeboje, które przez ostatnie miesiące zdominowały playlisty rozgłośni radiowych. Spośród nich widzowie w głosowaniu SMS-owym wybrali tą najpopularniejszą z piosenek.

Reklama

Wśród gwiazd występujących na estradzie znaleźli się głównie młodzi i stawiają pierwsze kroki w show-biznesie. Na koncercie wystąpili zwycięzcy polsatowskiego show "Must Be The Music": zespoły Enej i LemON, młode zdolne wokalistki: Ewelina Lisowska, Margaret, Jula, a także Sylwia Grzeszczak, Ania Wyszkoni grupy Loka i Pectus oraz wokaliści: Rafał Brzozowski i Łukasz Zagrobelny oraz duet Liber i Natalia Szroeder.

Głosami widzów nagrodę za "Największy przebój roku" otrzymała piosenka "Tak smakuje życie" zespołu Enej.

Zgadzacie się z werdyktem telewidzów?

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy podczas drugiej sopockiej konferencji prasowej Top Trendy 2013: