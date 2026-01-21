Emilka z „Rolnicy. Podlasie” poinformowała o porodzie. Posypały się gratulacje
Emilia Korolczuk, znana jako Emilka z Laszek, podzieliła się w mediach społecznościowych wyjątkowym wydarzeniem z życia swojego gospodarstwa. Podczas ferii zimowych na Ranczu Laszki doszło do porodu koźlątka. Wpis zdobył ogromne uznanie fanów programu „Rolnicy. Podlasie”.
Na Ranczu Laszki, prowadzonym przez Emilię Korolczuk, bohaterkę popularnego programu „Rolnicy. Podlasie”, doszło do niezwykłego wydarzenia. W czasie ferii zimowych, które rozpoczęły się zaledwie kilka dni wcześniej, na świat przyszło koźlątko. Informację o tym zdarzeniu Emilka z Laszek przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie opublikowała zdjęcia z porodówki zwierząt.
W opisie zamieszczonym do posta napisała: „Ferie rozpoczęte z przytupem! Pierwszy dzień na koniu … drugi dzień ferii rozpoczęliśmy pierwszym kozim porodem. Dzieje się!”. Wydarzenie to, ukazane w naturalnej, gospodarczym stylu, przyciągnęło uwagę fanów i wywołało lawinę reakcji.
Córka Emilki, 4-letnia Laura, obecna przy wydarzeniu
Na opublikowanych zdjęciach pojawiła się także córka Emilki – Laura. Czteroletnia dziewczynka towarzyszyła mamie podczas tego wyjątkowego momentu na Ranczu Laszki. Zdjęcia ukazujące Laurę przy świeżo narodzonym koźlątku dodały publikacji ciepła i rodzinnego klimatu. Obecność dziewczynki podkreśliła bliski związek rodziny Korolczuk ze zwierzętami, którym poświęcają swoje życie na Podlasiu.
Publikacja Emilki spotkała się z ogromnym odzewem. Pod postem w mediach społecznościowych pojawiły się tysiące pozytywnych reakcji i komentarzy. Internauci gratulowali świeżo upieczonej mamie-kozie oraz wyrażali radość z możliwości śledzenia codziennego życia na gospodarstwie Emilki. Emocje, jakie wywołał ten post, świadczą o dużej sympatii, jaką widzowie darzą bohaterkę programu.
Nowy sezon „Rolnicy. Podlasie” już w emisji
Emilka z Laszek jest jedną z głównych postaci programu „Rolnicy. Podlasie”, emitowanego na antenie Fokus TV. Nowy sezon serii rozpoczął się 4 stycznia 2026 r.. Fani mogą na bieżąco śledzić losy Emilii Korolczuk i jej rodziny, obserwując, jak wygląda życie na Ranczu Laszki w rytmie zmieniających się pór roku i codziennych obowiązków gospodarskich.
