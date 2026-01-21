Na Ranczu Laszki, prowadzonym przez Emilię Korolczuk, bohaterkę popularnego programu „Rolnicy. Podlasie”, doszło do niezwykłego wydarzenia. W czasie ferii zimowych, które rozpoczęły się zaledwie kilka dni wcześniej, na świat przyszło koźlątko. Informację o tym zdarzeniu Emilka z Laszek przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie opublikowała zdjęcia z porodówki zwierząt.

W opisie zamieszczonym do posta napisała: „Ferie rozpoczęte z przytupem! Pierwszy dzień na koniu … drugi dzień ferii rozpoczęliśmy pierwszym kozim porodem. Dzieje się!”. Wydarzenie to, ukazane w naturalnej, gospodarczym stylu, przyciągnęło uwagę fanów i wywołało lawinę reakcji.

Córka Emilki, 4-letnia Laura, obecna przy wydarzeniu

Na opublikowanych zdjęciach pojawiła się także córka Emilki – Laura. Czteroletnia dziewczynka towarzyszyła mamie podczas tego wyjątkowego momentu na Ranczu Laszki. Zdjęcia ukazujące Laurę przy świeżo narodzonym koźlątku dodały publikacji ciepła i rodzinnego klimatu. Obecność dziewczynki podkreśliła bliski związek rodziny Korolczuk ze zwierzętami, którym poświęcają swoje życie na Podlasiu.

Publikacja Emilki spotkała się z ogromnym odzewem. Pod postem w mediach społecznościowych pojawiły się tysiące pozytywnych reakcji i komentarzy. Internauci gratulowali świeżo upieczonej mamie-kozie oraz wyrażali radość z możliwości śledzenia codziennego życia na gospodarstwie Emilki. Emocje, jakie wywołał ten post, świadczą o dużej sympatii, jaką widzowie darzą bohaterkę programu.

Nowy sezon „Rolnicy. Podlasie” już w emisji

Emilka z Laszek jest jedną z głównych postaci programu „Rolnicy. Podlasie”, emitowanego na antenie Fokus TV. Nowy sezon serii rozpoczął się 4 stycznia 2026 r.. Fani mogą na bieżąco śledzić losy Emilii Korolczuk i jej rodziny, obserwując, jak wygląda życie na Ranczu Laszki w rytmie zmieniających się pór roku i codziennych obowiązków gospodarskich.

