Emilia Komarnicka pokazała fanom na Instagramie jak spędza swój urlop macierzyński. My jednak zwróciliśmy uwagę na stylowy wózek synka aktorki! Wszystko wskazuje na to, że gwiazda wybrała wózek marki Bugaboo i odmieniła go nieco dodatkami.

Zobaczcie, ile kosztował wózek synka aktorki!

