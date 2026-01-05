Agnieszka Woźniak-Starak to popularna dziennikarka, prezenterka radiowa i telewizyjna oraz znana polskiej publice osobowość medialna. Swoją karierę zaczynała w Radiowej Jedynce, by w późniejszych latach związać się kolejno z Telewizją Polską (prowadziła tam między innymi programy "Kawa czy hebata?", "Pytanie na śniadanie", "Bitwa na głosy") oraz Grupą TVN, gdzie zaangażowana została w formaty "Dzień dobry TVN", "Ameryka Express" oraz "Mam Talent". Po 12 latach znów zmieniła stację i wróciła do Telewizji Polskiej, gdzie w ubiegły weekend poprowadziła pierwszy raz od dawna "Pytanie na śniadanie".

Agnieszka Woźniak-Starak jak zwykle zachwyca stylizacjami w "Pytanie na śniadanie"

Agnieszka Woźniak-Starak po latach wróciła na legendarne kanapy porannego programu "Pytanie na śniadanie". Tym razem duet gospodarzy będzie tworzyła z Robertem Stockingerem. W trakcie pierwszych prowadzonych razem wydań para prezentowała się bezbłędnie. Internauci docenili nie tylko kunszt dziennikarski Roberta i Agnieszki, lecz także ich nienaganną prezencję.

Piotr zaprezentował się w klasycznym zestawie składającym się z szerokich, czarnych spodni, białej bluzki i dwurzędowej, beżowej marynarki z ciekawą fakturą. Obok prezentera modowo błyszczała Agnieszka Woźniak-Starak, która postawiła na niewychodzącą z mody marynarkę z szerokimi ramionami. Spójności stylizacji zapewniła spódniczka mini z tego samego materiału. Agnieszka postawiła też na ciemnobrązową koszulę, której oryginalności dodał zawiązany pod szyją, długi, powiewający do kolan materiałowy kołnierz. Całą uwagę skradły jednak skórzane, długie kozaczki Gucci, których odpowiedniki łatwo znaleźć można na trwających właśnie wyprzedażach.

Wiemy, gdzie znaleźć odpowiedniki kozaków Agnieszki Wóźniak-Starak za 2 tysiące dolarów

Choć oryginalne kozaczki Gucci robią wrażenie na każdym, to nie podlega wątpliwościom, że równie efektowne i szykowne mogą być też te tańsze modele z popularnych i lubianych przez Polki sieciówek. Idealnym tego przykładem jest ta para kozaków dostępna w Renee za 149,99 zł. Podobnie jak buty Agnieszki Wożniak-Starak te również mają dopasowaną cholewkę z suwakiem sięgającą przed kolano, trendujący teraz kwadratowy nosek oraz osadzone są na niewielkim, stabilnym słupku.

Kozaki za 149,99 zł z Renee, fot. materiały prasowe

Takie kozaki to ponadczasowa opcja, która perfekcyjnie sprawdzi się jako dopełnienie stylizacji w sezonie jesień-zima. Dzięki swej długiej cholewce sprawdzą się u kobiet, które nawet w najchłodniejsze miesiące roku nie chcą rezygnować ze zwiewnych spódnic oraz sukienek. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by tę szykowną parę zestawić w modowy duet także ze spodniami.

