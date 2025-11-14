Napłynęły długo wyczekiwane wieści w sprawie Agnieszki Woźniak-Starak. Niedawno prezenterka gościnie pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie", ale teraz stało się jasne, że na dłużej wraca do stacji. Wiadomo, czym ma się zająć. Fani będą wniebowzięci.

Agnieszka Woźniak-Starak po latach znowu w TVP

Po 13 latach nieobecności Agnieszka Woźniak-Starak wraca do Telewizji Polskiej. Prezenterka ponownie zasiądzie na kanapie programu „Pytanie na Śniadanie”, którego współprowadzącą była już w latach 2010–2012. Dziennikarka pojawiła się ostatnio jako gość w studio śniadaniówki przy ul. Woronicza w Warszawie. Przyznała wówczas:

Super tu być. Wczoraj próbowałam policzyć i minęło chyba 13 lat. Czuję się świetnie

Jak ustalił serwis Pudelek, ta wizyta rozbudziła w niej nostalgię oraz chęć ponownego zaangażowania się w projekt. Jej decyzję z entuzjazmem przyjęło kierownictwo TVP.

Produkcja programu potwierdziła w rozmowie z Pudelkiem, że rozmowy przebiegły pozytywnie, a formalności są już praktycznie dopięte. Agnieszka Woźniak-Starak dołącza do grona prowadzących „Pytanie na Śniadanie”, czym rozpoczyna nowy rozdział swojej medialnej kariery.

Byliśmy tym pozytywnie zaskoczeni. Rozmowy przebiegły pomyślnie i wkrótce będziemy mogli podzielić się szczegółami. Cieszymy się, że taka profesjonalistka zasili grono prowadzących zdradza informator Pudelka.

Dlaczego Agnieszka Woźniak-Starak odeszła z "Dzień Dobry TVN"?

W czerwcu Agnieszka Woźniak-Starak zakończyła współpracę z programem „Dzień Dobry TVN”. Jak sama wyjaśniła w oświadczeniu na Instagramie, powodem odejścia była potrzeba zmian oraz brak tych osób, z którymi zaczynała w stacji. Wskazała, że obecnie niewiele łączy ją z zespołem. W poście nie zabrakło też podziękowań dla Edwarda Miszczaka, Aldony Wejchert, Piotra Koryckiego, Katarzyny Mazurkiewicz i Rinke Rooyensa, których określiła jako ważne postacie na swojej zawodowej ścieżce.

Ten oficjalny rozbrat z TVN-em miał dla niej duże znaczenie emocjonalne. Jednocześnie zapowiedziała, że jest otwarta na nowe wyzwania.

Kiedy zobaczymy Agnieszkę Woźniak-Starak na antenie?

Na ten moment nie podano jeszcze dokładnej daty pierwszego występu Agnieszki Woźniak-Starak w roli prowadzącej „Pytania na Śniadanie”. Wiadomo jednak, że wszystkie formalności są już niemal zakończone.

Z informacji przekazanych przez źródła produkcyjne wynika, że jej debiut w nowej–starej roli to kwestia najbliższych tygodni. „Już wkrótce zobaczymy ją na antenie” – podaje Pudelek. Oczekiwania wobec jej powrotu są ogromne. Czy nowa-stara twarz przyciągnie przed telewizory widzów spragnionych świeżej energii w porannym paśmie?

