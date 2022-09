Bal Fundacji TVN: Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki za kreację-zbroję: "Kto Pani to zrobił? "

W miniony weekend gwiazdy bawiły się na corocznym balu fundacji TVN "Nie jesteś sam". Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Małgorzaty Rozenek , która nigdy nie omija tego wydarzenia. Tym razem gwiazda zaprezentowała się na czerwonym dywanie w oszałamiającej kreacji projektu Evy Minge. Bardzo dopasowana, czarna suknia z efektownym dołem z piór wzbudziła tak duże emocje, że nawet sama projektantka postanowiła zabrać głos . Wtedy Eva Minge wyjawiła, że na ten wieczór przygotowała dla Małgorzaty dwie suknie. Wszystko wskazuje na to, że teraz pokazała na Instagramie tę drugą! Była lepsza? Zobaczcie poniżej! Eva Minge pokazała drugą suknię Małgorzaty Rozenek Na bal fundacji TVN Małogrzata Rozenek wybrała kreację, która wzbudziła ogromne emocje. Wszystko przez to, że światło padające na ściankę, dodało gwieździe kilkanaście centymetrów w biodrach! Eva Minge w swoim wpisie na Instagramie przyznała, że "wygrała czarna, przegrała ze światłem". Można było więc wywnioskować, że twórczyni mody zaprojektowała drugą suknię w białym kolorze i właśnie taką teraz pokazała na swoim profilu. Eva Minge nie wyznała wprost, że suknia powstała dla Małgorzaty Rozenek, ale trzeba przyznać, że kreacja ma zarówno identyczny fason, jak i dół zdobiony piórami. Góra kreacji natomiast została pokryta licznymi wzorami i aplikacjami, tworzącymi niesamowity wizualny efekt. Projektując suknie na wielki bal myśle o każdym detalu , tak ciała jak i duszy. Mam baśniowe podejście do wielu spraw i może dlatego nasza codzienna rola Kopciuszka tak mocno zobowiązuje mnie podczas pracy. Chce by moje księżniczki wkładając swoje szaty zapomniały o codzienności , grochu , złych macochach i trollach . Chce być dobrą wróżką , która spełnia najskrytsze ,najbardziej...