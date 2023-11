Reklama

W ostatnim czasie Meghan Markle i książę Harry odwiedzili Sussex, gdzie spotkali się z fanami. Była to ich pierwsza publiczna wizyta od dłuższego czasu. Przypomnijmy, że przez ostatnie miesiące małżeństwo nie pokazywało się razem. Na uroczystościach obecna była sama księżna, co spowodowało, że pojawiły się plotki o kryzysie w ich związku. Dziś już wiemy, że nic złego z pewnością się nie dzieje. Zapewnia o tym brytyjska ekspertka od mowy ciała. Sprawdźcie poniżej, co powiedziała o królewskiej parze!

Meghan Markle i książę Harry zdradzili swoją przyszłość mową ciała!

Na łamach magazynu "OK" wypowiedziała się specjalistka od mowy ciała - Judi James. Kobieta stwierdziła, że miłość między Meghan i księciem Harrym kwitnie. Dodała, że pojawia się między nimi ciągła chęć bliskości:

Są w fazie miesiąca miodowego, etapu miłości, która jest namiętna, gdy czujesz się niekompletny bez dotyku, przytulania i kontaktu wzrokowego z partnerem.

Zwróciła także uwagę na fakt, iż księżna ma świadomość, że przez obowiązujący protokół musi zachowywać dystans:

Można zauważyć, że Meghan często chce zrobić jakiś gest w stronę Harry'ego, ale powstrzymuje się. Trudno zaprzeczyć, że występuje chęć ciągłego dotyku.

Z gestów, mowy ciała można wywnioskować ponoć, jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość ulubionej pary Brytyjczyków:

To pozwala parom spoglądać w ich umysły, oceniać emocje i jest prawdziwym sekretem długotrwałej relacji.

Cóż, patrząc na zdjęcia, faktycznie wydaje się, że Meghan i Harry są na zabój w sobie zakochani. Być może już niedługo zdecydują się na powiększenie rodziny? Czekamy z niecierpliwością!

Meghan Markle i książę Harry odwiedzili ostatnio Sussex

Plotkuje się, że Meghan jest już w ciąży!