Marta Nawrocka w Waszyngtonie reprezentowała Polskę podczas międzynarodowego szczytu "Fostering the Future Together", który zgromadził przedstawicieli 45 państw. Spotkanie miało charakter inauguracji koalicji o tej samej nazwie. W przekazie dotyczącym wydarzenia podkreślono, że jej cel to wsparcie i ochrona dzieci przed zagrożeniami technologicznymi. W programie znalazły się wystąpienia delegatów, a także Melanii Trump.

Marta Nawrocka na spotkaniu z Melanią Trump w Waszyngtonie

Na przestrzeni ponad siedmiu miesięcy pełnienia funkcji pierwszej damy, Marta Nawrocka miała okazję spotykać wielu światowych przywódców oraz koronowane głowy kilku państw europejskich. W pierwszej połowie marca wspólnie z mężem gościła w progach Pałacu Prezydenckiego szwedzką parę królewską. Teraz, w ramach kolejnego zadania reprezentacyjnego, jej aktywność przeniosła się do Waszyngtonu, gdzie wysłuchała przemówienia Melanii Trump.

Marta Nawrocka wysłuchała prezentacji i wystąpień, koncentrujących się na działaniach mających wzmacniać ochronę dzieci w świecie nowych technologii. Pierwsza dama śledziła przebieg wydarzeń bardzo uważnie, notując najważniejsze informacje dotyczące projektu.

Już jutro Marta Nawrocka ma mieć okazję bliżej poznać żonę Donalda Trumpa. Melania Trump po raz pierwszy w historii ma przyjąć w Białym Domu tak dużą liczbę gości, którzy przybyli do Waszyngtonu, aby zapoznać się z jej projektem "Fostering the Future Together".

Elegancka Marta Nawrocka w Waszyngtonie

Podczas wydarzeń w USA Marta Nawrocka postawiła na formalny, elegancki zestaw, na który złożyła się beżowa marynarka, jasna bluzka koszulowa i apaszka. Całość podkreślała oficjalny charakter wyjazdu i wagę reprezentowania kraju na tak ważnym wydarzeniu. W trakcie zagranicznej wizyty pierwszej damie towarzyszył wiceszef Kancelarii Prezydenta, Adam Andruszkiewicz.

Jak Wam się podoba stylizacja Marty Nawrockiej?

fot. Alicja Stefaniuk KPRP, Instagram @marta_nawrocka_

