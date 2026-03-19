Oficjalna wizyta Marty Nawrockiej w Stanach Zjednoczonych ma rozpocząć się na początku przyszłego tygodnia. W centrum planu jest Waszyngton i spotkanie z Melanią Trump. Cel ma być konkretny: rozmowy przy okrągłym stole z udziałem innych pierwszych dam, m.in. z Łotwy, Litwy i Francji. W programie ma pojawić się także akcja charytatywna, w którą uczestniczki spotkania mają się zaangażować.

Co już wiadomo o planie wizyty Marty Nawrockiej w USA?

Wyjazd do Waszyngtonu będzie kolejną wizytą Marty Nawrockiej w USA. Poprzednio była w Stanach Zjednoczonych we wrześniu 2025 roku wraz z mężem, prezydentem Karolem Nawrockim. Wtedy para prezydencka uczestniczyła w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W programie znalazły się również wydarzenia związane z Polonią, m.in. w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w stanie Pensylwania.

Już teraz wiadomo, że Marta Nawrocka podczas tej wizyty weźmie udział w wydarzeniu, które ma łączyć rozmowy w gronie pierwszych dam z elementem działań społecznych. Podkreślany jest też międzynarodowy charakter spotkania i to, że ma służyć wymianie doświadczeń oraz współpracy międzynarodowej. Jednocześnie szczegółowa agenda nie została na razie ujawniona. To oznacza, że na ten moment nie podano informacji o dokładnym harmonogramie dnia, miejscu akcji charytatywnej ani o pełnej liście uczestniczek.

Spotkanie z Melanią Trump to głowny powód wizyty Marty Nawrockiej?

Wątek relacji z Melanią Trump nie jest nowy, bo podczas wcześniejszego wyjazdu do USA Marta Nawrocka uczestniczyła w przyjęciu wydanym przez żonę prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Teraz temat wraca w jeszcze bardziej oficjalnej formule. Jak informuje źródło se.pl z Pałacu Prezydenckiego najważniejszym punktem wizyty jest spotkanie przy okrągłym stole z Pierwszą Damą USA.

fot. Grzegorz Ksel/REPORTER EastNews Marta Nawrocka

Zobacz także: