Ekipa: Szokujące wyznanie Friza: "Mam fobię społeczną"

Karol Wiśniewski znany jako Friz to niewątpliwie najpopularniejszy polski influencer. Projekt "Ekipa" był jego autorskim pomysłem. Dziś trudno w Polsce o popularniejszą grupę przyjaciół. Jednak oprócz popularności i ogromnych pieniędzy zaczynają dawać o sobie znać ciemne strony sławy. Friz właśnie przyznał się do tego, że cierpi na fobię społeczną i ciężko jest mu funkcjonować w Polsce:

Już dawno nie zdecydował się na tak mocny wpis. Zobaczcie, co napisał.

Ekipa Friza z pewnością jest fenomenem na polskim youtubie. Jednocześnie Ekipa jako pierwsi influencerzy w Polsce zdecydowali się wystawić swój wizerunek na giełdzie. Ostatnio głośno jest również o lodach Ekipy, o które ludzie przepychali się w kolejkach. Klienci kupowali słodkie produkty kartonami, czekając przed sklepem po kilka godzin. Papierki po lodach wystawiane były na aukcjach za setki złotych, a znaleźli się również tacy, którzy zdecydowali sobie je wytatuować. Rekordy popularności biją nie tylko lody sygnowane logiem Ekipy ale również ich nowa płyta. Działalność Friza i jego znajomych to nie tylko pasma sukcesów ale również wpadki, które często wytykane są im przez innych Youtuberów oraz internautów. Niedawno głośno było o aferze z logo, a także sprzedaży klapek z chińskiej strony, które wywołała Wersow.

Karol Wiśniewski Friz i jego Ekipa w ciągu ostatnich trzech lat zdobyli niebywałą popularność. Jednak odcinanie kuponów od sukcesu niesie za sobą również ciemne strony. Ogromna popularność i zainteresowanie fanów sprawiło, że Friz zaczyna mieć dość. Idol nastolatków zamieścił na Twitterze mocny wpis, w którym przyznał się, że ma "wielką fobię społeczną":

Przyznał, że ogromne zainteresowanie fanów, oraz fakt, że nie może spokojnie wyjść do galerii jest dla niego frustrujące:

Friz podkreśla, że nie chce izolować się od widzów, jednak prosi ich o większy szacunek do jego prywatności podczas gdy spotykają go przypadkowo na mieście:

Nie chce powiedzieć, żeby do mnie nie podchodzić ale jak już to proszę róbcie to spokojnie. Jak podejdzie do mnie ktoś, też się tym jaram, bo zawsze dajecie mi w c**j miłości. W miejscach publicznych przeraża mnie to, że jak już się zatrzymam to bardzo zwracamy na siebie uwagę robiąc fotę i właśnie wtedy realizuje się scenariusz z otaczaniem. To mnie trochę przeraża.