Tromba z Ekipy zawstydził Natalię Szroeder! Zdradził jej sekret: "Mocno się obściskiwaliście..."!

Natalia Szroeder, Jakub Patecki i Mateusz "Tromba" Trąbka byli gośćmi w programie Kuby Wojewódzkiego. Okazało się jednak, że to nie było pierwsze spotkanie Tromby i Natalii Szroeder. Jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce zawstydził wokalistkę wyznaniem, że spotkał ją na planie teledysku Quebonafide.

W dodatku to były początki ich znajomości! Czy Natalia Szroeder była zła o tę uwagę?!

Natalia Szroeder i Quebonafide niewiele mówią o swoim związku. W sieci dostępnych jest zaledwie kilka ich wspólnych zdjęć. Choć na co dzień strzegą swojej prywatności to na kanapach u Kuby Natalia nieco otworzyła się na temat swojego związku.

Mocno zaskoczyło ją jednak wyznanie Tromby z Ekipy Friza, który również gościł u Kuby Wojewódzkiego w tym samym odcinku. Youtuber wyznał, że poznał Natalię już kilka lat temu, dodając że wówczas już była z Quebo. Widział ich na planie teledysku, gdzie nie szczędzili sobie czułości! To co powiedział mocno zawstydziło wokalistkę, która ostatecznie przyznała, że nie pamięta takiej sytuacji:

- A ja mam jedną ciekawostkę. Jak już siedzę koło Natalii... Poznaliśmy się kiedyś i to jest niesamowite!

- Wiesz, no coś mi to mówi... A co mi to mówi?

- W Krakowie na teledysku. "Sorry Dolores" (utwór ReTo ft. Quebonafide - przyd. red.)

- Przyjechałaś z Kubą i bardzo mocno się obściskiwaliście.

- Doskonały news! A jak bardzo? - podkręcał Kuba Wojewódzki

- Widać było, że miłość kwitnie, to chyba były początki waszego związku, więc widać było, że bardzo się kochacie. Pokazywałaś tę miłość innym osobom.

- Innym osobom? Ja w ogóle nie kojarzę tej sytuacji - rozmawiali w programie Kuby Wojewódzkiego.