Lody Ekipy cieszą się tak ogromną popularnością, że chyba śmiało można mówić już o pewnym szaleństwie na tym punkcie. Fani Friza i jego przyjaciół z Ekipy natychmiastowo wykupują wszystkie partie produktu, kiedy tylko pojawia się w sklepowych lodówkach. Nikogo zatem pewnie nie zdziwi informacja, że kiedy lody Ekipy znalazły się w sklepach, to rozeszły się zaledwie w kilkadziesiąt minut po otwarciu sklepów!

Co więcej, klienci walczyli o każdego loda i rozpychali się przy sklepowych lodówkach. W Internecie pojawiło nagranie, na którym możemy zobaczyć jedną z takich "walk". Sprawdźcie szczegóły poniżej.

Klienci walczyli o lody Ekipy na środku sklepu. W sieci pojawiło się nagranie

Choć na rynku są od niedawna, to są już absolutnym numerem jeden tego sezonu! Mowa oczywiście o lodach sygnowanych marką najpopularniejszych youtuberów w Polsce, czyli ekipy Friza. Na początku lodowe szaleństwo opanowało tylko część sklepów, jednak cieszącym się popularnością produktem zainteresowały się największe dyskonty. I właśnie w poniedziałek 26 kwietnia po raz pierwszy w lodówkach jednej z największych sieciówek pojawiły się uwielbiane przez wielu lody Ekipy.

Jak wynika z internetowych relacji, klienci ustawiali się w kolejce przed sklepami na długo przed otwarciem. Kiedy jednak drzwi zostały otwarte, fani lodów Ekipy biegli do sklepowych lodówek i się zaczęło... Przepychanki, krzyki, wyrywanie upragnionego produktu z rąk. Relację z "walki" o lody zamieściła jedna z tiktokerek, która postanowiła opublikować swój film również na Twitterze. Widać na nim, że wśród klientów było wiele emocji!

Poniżej możecie zobaczyć nagranie, które już obiegło sieć!

bitwa o lody ekipy pic.twitter.com/fPH2KUcY1J — 🤍 zuza 🤍 babygirl 🤍zalamka przed egzaminami era (@zuzaatomlinson) April 26, 2021

Oczywiście produkt zniknął w mgnieniu oka, także jeśli ktoś chciał wybrać się po lody Ekipy około godziny 8:00, to nie miał już czego szukać. A Wy, co sądzicie o tym szaleństwie na punkcie lodów sygnowanych marką popularnych polskich youtuberów? Mieliście okazję już ich spróbować?

East News

Lody Ekipy to absolutny hit tego sezonu! Coraz więcej sieci handlowych włączyło produkt do swojej oferty. Aby go jednak dostać, trzeba ustawić się w kolejce na długo przed otwarciem sklepu!

East News

To pierwsza tak duża kolaboracja Ekipy z polską marką. Tego, jak wielki popyt będzie na lody Ekipy nie spodziewał się sam Friz (Karol Wiśniewski) czyli założyciel najpopularniejszej grupy przyjaciół w Polsce. Tysiące nastolatków w Polsce chciałoby należeć do Ekipy.