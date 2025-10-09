Edzia, czyli Edyta Nowak-Nawara, podczas relacji na InstaStories opublikowała zdjęcie z Jackiem Wójcikiem i dodała krótki, ale wzruszający komentarz. Wystarczyło kilka słów. Przyjaciółka Jacka nie ukrywa bólu po jego śmierci. Trudno powstrzymać łzy.

Jacek Wójcik nie żyje. Tak żegnali go przyjaciele

Dokładnie 1 października w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o śmierci uwielbianego celebryty z TTV. Dagmara Kaźmierska jako pierwsza przekazała wiadomość, że nie żyje Jacek Wójcik z "Królowych życia". Po chwili smutne doniesienia potwierdziła jego przyjaciółka Edzia. Edyta Nowak-Nawara opublikowała wówczas zdjęcie z Jackiem Wójcikiem i napisała "żegnaj przyjacielu".

Jak mogłeś mnie zostawić, tyle marzeń, nowe oferty i to granie wspólne spełniło ci się. Dlaczego powiedz mi. Wracaj dodała w relacji.

Później wyszło na jaw, co Jacek Wójcik powiedział Edycie godzinę przed śmiercią. Pogrzeb Jacka Wójcika, czyli Dżejka z "Królowych życia" odbył się w minioną sobotę, 4 października. Uroczystość ostatniego pożegnania została zorganizowana w Kłodzku, a ceremonia miała świecki charakter. Na pogrzebie nie zabrakło Edzi, przyjaciółki Jacka Wójcika. Dżejk został pochowany obok swojego ojca, Wiesława.

Edzia nie ukrywa bólu po śmierci Jacka Wójcika

Dziś wieczorem Edzia przerwała milczenie po pogrzebie swojego przyjaciela. Podczas relacji w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z Jackiem Wójcikiem. Nie ukrywa swojej tęsknoty:

Jak strasznie mi ciebie brakuje napisała Edyta Nowak-Nawara.

Przypominamy, że do tej pory nie przekazano oficjalnej przyczyny śmierci Jacka Wójcika, ale Laluna z "Królowych życia" w jednym z komentarzy opublikowanych w sieci wyznała, że Dżejk z "Królowych życia" był ciężko chory.

