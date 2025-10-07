Jacek Wójcik, znany szerokiej publiczności jako Dżejk z programu "Królowe życia", był jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczestników tego reality show. Zmarł 1 października 2025 roku. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale także tysiącami fanów, którzy śledzili jego losy na ekranie telewizora.

Pogrzeb Jacka Wójcika zgromadził tłumy

Pogrzeb Jacka Wójcika odbył się 4 października 2025 roku. Na cmentarzu w Kłodzku zgromadziły się tłumy. Uczestniczyli w nim bliscy i przyjaciele zmarłego oraz znajomi z branży, a także zwykli ludzie – fani, którzy czuli potrzebę pożegnania słynnego Dżejka. Uroczystość była pełna emocji, łez i wspomnień.

Tak wygląda grób Jacka Wójcika w Kłodzku

Teraz portal "SuperExpress" opublikował zdjęcia grobu Jacka Wójcika, które zostały wykonane zaledwie dwa dni po pogrzebie. Widzimy na nich, że grób słynnego bohatera "Królowych życia" tonie w kwiatach i zniczach. Dominują klasyczne kompozycje z białych róż oraz kolorowe bukiety, zwłaszcza w odcieniach czerwieni i pomarańczu. Znicze tworzą pulsujące światło – wiele z nich jest jeszcze ciepłych, co oznacza, że ludzie nieustannie odwiedzają to miejsce.

To, co zwraca szczególną uwagę, to wstęgi umieszczone na wieńcach przy grobie. Można na nich przeczytać poruszające dedykacje, takie jak „Pamiętamy” czy „Kochanemu Bratu”. To krótkie słowa, które niosą ze sobą ogromny ładunek emocjonalny.

Dla wielu szczególny wymiar ma również fakt, że Jacek Wójcik został pochowany obok swojego ojca, Wiesława.

