Edyta Górniak pojawiła się dziś w sądzie na kolejnej rozprawie z rodzicami Dariusza K., którzy wytoczyli jej proces za utrudnianie kontaktów z wnukiem, Allanem. Pierwszą rozprawę diva przegrała, następnie odwołała się do decyzji sądu. Kolejna rozprawa odbyła się 25 maja w warszawskim sądzie rejonowym. Z Edytą do sądu przyszli mama, Grażyna Jasik oraz ojczym, Zdzisław. Pojawili się również rodzice Dariusza K., Wiesława i Tadeusz.

Zobacz: Edyta Górniak jest zła na byłych teściów! "Niech po prostu dadzą nam spokój", mówi gwiazda. O co chodzi?

Co Górniak mówiła podczas rozprawy?

Robiłam wszystko, by Allan miał dobry kontakt z dziadkami. Ale on bardzo się tym stresował. Nie jadł przez tydzień, miał bóle żołądka, nie chciał chodzić do szkoły. Allan miał duży żal do mnie i nie rozumiał, dlaczego go zmuszam do tych spotkań. Przed rozprawą Allan powiedział mi, że w sądzie nie powinno się walczyć o miłość - cytuje wokalistkę "Fakt".