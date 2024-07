Edyta Górniak apeluje do swoich byłych teściów, aby dali jej i Allanowi spokój. Piosenkarka już od kilku lat jest w konflikcie z rodzicami byłego męża. Rodzice Dariusza K. zarzucają, że piosenkarka utrudnia im kontakty z wnukiem. Wiesława i Tadeusz Krupowie skierowali nawet sprawę do sądu i domagali się regularnych spotkań z Allanem. Jeszcze w czerwcu radca prawny, mecenas Arkadiusz Białas, w rozmowie z magazynem Party przyznał, że sąd nie wydał jeszcze prawomocnego wyroku w tej sprawie.

Teraz jednak Edyta Górniak obawia się, że po przeprowadzce do USA jej konflikt z teściami może się zaostrzyć. Artystka w rozmowie z Super Expressem apeluje więc, żeby rodzice Dariusza K. dali jej spokój.

Nie spodziewam się, że mi podziękują za to, że dbam o Allana, o jego rozwój duchowy i emocjonalny, o jego spokój i o naprawienie wszystkiego, co w jego sercu zostało zdewastowane. Ale jeśli naprawdę kochają Allana, to niech po prostu dadzą spokój. Ja nie mogę mojego dziecka zmuszać do tego, czego on nie czuje. Jedyne, do czego mogę go zmuszać, to nauka i żeby miał dobre oceny w szkole - powiedziała Edyta Górniak.