Borys Szyc, Robert Biedroń, Beata Tadla czy Magda Mielcarz. Coraz więcej gwiazd komentuje kłótnię między Kingą Rusin a Zofią Klepacką. Awantura trwa już od 4 dni i wydaje się, że końca nie ma. Swoje zdanie wyraziła nawet Edyta Górniak. Po czyjej stronie piosenkarka stanęła? Przeczytajcie!

Górniak wspiera Rusin

Do kłótni między Zofią Klepacką a Kingą Rusin doszło w niedzielę przed lokalem wyborczym. Dziennikarka miała krzyczeć do Olimpijki słowo "wstyd" komentując jej regularne ataki na społeczność LGBT. Mistrzyni zareagowała krzykami na środku ulicy, które udostępniła w sieci. Sportsmenka nie pozwoliła dojść Rusin do głosu, a także mimo jej sprzeciwu, nagrała rodzinę prezenterki.

O awanturze między gwiazdami mówi dziś cała Polska! Swoje zdanie na temat kłótni wyraziła nawet Edyta Górniak. Piosenkarka udostępniła na Instagramie symbol Yin i yang. Jaki komentarz pozostawiła pod zdjęciem?

- Przesyłam miłość całej społeczności gejów na całym świecie. Dziękuję Kinga Rusin za twoją siłę spokoju i za człowieczeństwo. Bądźmy dla siebie wzajemnie dobrzy. Tylko tyle - napisała.

Nie wszystkim wpis piosenkarki przypadł do gustu. Niektórzy poradzili jej niemieszanie się do polityki.

- Tymczasem odlajkowuje Twój profil. Pozdrawiam. - Bardzo Cię lubię kochana Edytko. Ale błagam, jesli nie chcesz stracic fanów, to trzymaj sie z daleka od polityki, a zwłaszcza LGBT. - Popieram. "Wysyłasz w przestrzeń energię utkaną pięknem". I za to Cię wszyscy kochamy i szanujemy - czytamy w komentarzach.

Kto w tym sporze ma rację?

Kinga Rusin i Edyta Górniak znają się od wielu lat

