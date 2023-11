1 z 4

Do kłótni między Zofią Klepacką a Kingą Rusin odniosło się wiele gwiazd w sieci. Przypomnijmy, panie pokłóciły się przed lokalem wyborczym. Gwiazda "Dzień Dobry TVN" miała krzyczeć do Olimpijki słowo "wstyd" komentując jej regularne ataki na społeczność LGBT. Mistrzyni zareagowała krzykami na środku ulicy, które wrzuciła do sieci. Sportsmenka nie pozwoliła dojść Rusin do głosu, a także mimo jej sprzeciwu, nagrała rodzinę prezenterki.

Czy mistrzyni była agresywna i nie pokazała klasy? Internauci nie mają wątpliwości!

Zobacz także: Awantura na ulicy! Kinga Rusin pokłóciła się ze znaną sportsmenką. Jest nagranie!