W tym roku TVP2 zorganizowało we Wrocławiu wielki koncert sylwestrowy zatytułowany "Disco Sylwester z Dwójką", na którym wystąpiła cala plejada polskich gwiazd. Wśród nich były jednak dwie artystki okrzyknięte głównymi atrakcjami wieczoru - Edyta Górniak i Justyna Steczkowska. Przypomnijmy: Gwiazdy przywitały nowy rok na Rynku we Wrocławiu

Edyta zaprezentowała na scenie dwa efektowne covery "The Winner Takes It All" i "Lade Marmalade", ale najwięcej emocji wzbudził jej występ z niezapomnianym hitem "To Nie Ja". Mija bowiem już 20 lat od czasów konkursu Eurowizji, na którym wokalistka zajęła drugie miejsce właśnie z tym utworem.

W trakcie jej wczorajszego występu na ekranach było wyświetlane wideo z 1994 roku, a tuż przed jego rozpoczęciem Edyta podziękowała fanom i wróciła wspomnieniami do pamiętnej nocy i wielkiego sukcesu.

